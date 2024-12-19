Направят ли миротворцев ЕС в Украину: в NYT указали, что не все европейские лидеры "за"

Некоторые европейские лидеры считают: при отсутствии признаков того, что Россия заинтересована в мире, еще рано говорить о присутствии миротворческих сил в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с европейскими лидерами возможность отправки европейских миротворческих сил в Украину в рамках прекращения огня или мирного соглашения, поскольку союзники страны рассматривают варианты помощи Киеву по прекращению боевых действий, говорится в NYT.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для страны, пишет The New York Times.

"Пока Украина не в НАТО этот аспект можно рассматривать", — сказал Зеленский об идее миротворцев в Украине после встречи с европейскими коллегами в Брюсселе.

Также украинский лидер заявил, что нужно знать, "сколько конкретно (миротворцев – ред.), что они будут делать, как они будут отвечать, если будет агрессия со стороны России".

"Есть многое для рассмотрения. Мы обсуждаем эту тему. Важно, что мы поднимаем эти вопросы", – сказал Зеленский.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон действительно неоднократно озвучивал идею размещения европейских войск в Украине. Не исключают вариант с миротворцами Швеция и Италия, однако в других европейских столицах, а также в руководстве ЕС и НАТО идею миротворцев в Украине восприняли скептически.

Напомним, по словам президента Украины, настоящей гарантией безопасности для страны станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь и другие гарантии безопасности – и ЕС, и США.

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