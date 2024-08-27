Напряжение между ФСБ и Генштабом мешает действиям РФ в Курской области – генерал США

Генштаб РФ не стремится направить в помощь солдат в Курскую область.

Россияне не могут эффективно отреагировать на операцию ВСУ в Курской области из-за напряженных отношений между Генштабом ВС РФ и Федеральной службой безопасности.

Об этом написал экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в колонке для РБК-Украина.

По его словам, реакция РФ на операцию ВСУ в Курской области демонстрирует запутанную, неэффективную российскую систему командования и контроля.

"Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад. Следовательно, смесь ФСБ, Генерального штаба, Росгвардии и МВД/Пограничных войск не является идеальной структурой командования и контроля ", – отметил Ходжес.

По его словам, судя по напряжению во время мятежа главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, сейчас Генштаб не стремится направить на помощь солдат в Курскую область.

Кроме того, у окупантов могут возникать проблемы с логистикой, поскольку им нужно перебросить значительные силы на расстояние более 700 километров.

"На мой собственный опыт, когда я был командиром бригады в 101-й воздушно-десантной дивизии, нам постоянно не хватало грузового транспорта. Дело в том, что ни у кого, даже у россиян, нет достаточного количества грузовиков для больших перемещений в сжатые сроки" ", – рассказал генерал.

Поэтому подготовка грузовиков и поездов для опрокидывания войск из восточной части Украины в Курскую область продлится несколько дней или даже недель, как только россияне увидят такую потребность.

"Я считаю, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на востоке", — добавил Ходжес.

Добавим, эксперт оценил, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области.

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