Напряженность между Россией и Западом усиливается: возле Калининграда заметили самолет-разведчик США

Самолет-разведчик США Boing RC-135 / Фото: Balon Greyjoy Own work CC0 / © wikimedia.org

Сверхсекретный самолет-разведчик ВВС США RC-135U Combat Sent, разработанный для сбора данных о вражеских радарных системах, был замечен в воздухе вблизи российского Калининграда. Этот инцидент произошел на фоне роста напряженности между Западом и Москвой и обвинений в «гибридной войне» против Германии .

Об этом сообщает Daily Mail.

Миссия над Балтикой: ответ на «дроновую войну»

Данные отслеживания полетов показали, что RC-135U Combat Sent вылетел из Англии утром во вторник, 7 октября, пролетел над странами Балтии и кружил вокруг Калининграда — российского эксклава, расположенного между Польшей и Литвой, прежде чем вернуться в Великобританию. Самолет вылетел со станции Королевских ВВС Милденхолл в Саффолке в 2:32 по восточному времени и приземлился в 9:36.

Эта миссия состоялась на следующий день после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ведении «гибридной войны» против Германии. Мерц возложил ответственность на президента Владимира Путина за вторжение разведывательных дронов, повлекших сбои в работе аэропорта Мюнхена.

«Он ведет информационную войну против нас. Он ведет вооруженную войну против Украины, и эта война направлена против всех нас», - заявил Мерц в понедельник, 6 октября.

Этот инцидент стал последним в серии возможных пролетов беспилотников в воздушном пространстве ЕС и стран-членов НАТО. Ранее аэропорты в Дании, Норвегии и Польше приостанавливали рейсы через неизвестные дроны, а Румыния и Эстония прямо указывали на Россию. Москва, однако, отвергла эти обвинения.

«Combat Sent»: что известно о сверхсекретном самолете-разведчике

ВВС США описывают Combat Sent как самолет, предоставляющий стратегическую электронную разведывательную информацию президенту, министру обороны, руководителям Министерства обороны и командующим театров боевых действий.

«Выявляя и идентифицируя сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров, Combat Sent собирает и подробно изучает каждую систему, предоставляя стратегический анализ для военных», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Все самолеты RC-135U Combat Sent оборудованы для дозаправки в воздухе, что обеспечивает им практически неограниченный радиус действия. Они оснащены передовыми системами связи и навигации, включая радиостанции высоких, очень высоких и ультравысоких частот, наземный навигационный радар, доплеровское устройство и инерциальную систему, объединяющую космические данные с GPS.

Самолеты легко узнать по их характерным антенным решеткам на «подбородке» и окончаниям крыльев, большим выступам на боках и удлиненным хвостом. Экипаж обычно включает двух пилотов, штурмана, двух бортовых инженеров, по меньшей мере, 10 офицеров радиоэлектронной борьбы, известных как «Вороны», и дополнительных технических специалистов.

Самолет записывает и анализирует электронные излучения от иностранных радарных и коммуникационных систем, что позволяет аналитикам идентифицировать и картографировать возможности противника, а также разрабатывать контрмеры.

Хотя причина и цель вчерашней миссии неизвестна, FlightRadar24 также зафиксировал тот же самолет с позывным JAKE37, который вылетел из аэропорта в Англии и кружил над Калининградом 2 октября — в тот же день, когда дроны появились в Германии.

Напомним, в субботу, 4 октября, дроны снова парализовали работу аэропорта Мюнхена. Остановка привела к масштабным сбоям в расписании авиарейсов.