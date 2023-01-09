Напряжение растет: в зону противовоздушной обороны Тайваня залетели 28 китайских самолетов

В понедельник, 9 января, Тайвань осудил Китай за проведение своих вторых военных учений вокруг острова менее чем за месяц. А министерство обороны Тайваня заявило, что за предыдущие 24 часа оно обнаружило 57 китайских самолетов и четыре военно-морских судна, действовавших вокруг острова, в том числе 28 самолетов, залетевших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом пишет Reuters.



Некоторые из 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. Среди самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели на юг Тайваня.

Командование армии Китая заявило в воскресенье поздним вечером, что его силы организовали "совместное патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточившись на наземных ударах и морских атаках.



Согласно заявлению Китая, целью учений была проверка общих боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Эскалация между Китаем и Тайванем

В 2022 году напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось. Поводом стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань.

Джо Байден подчеркнул, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. В Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Коммунистическое правительство континентального Китая считает остров Тайвань своей территорией. КНР регулярно осуществляет провокационные миссии по сближению военных самолетов и кораблей к острову. В последние годы это уже стало обычным явлением. Целью этих вылетов Тайвань называет попытки изнурить силы острова и проверить реакцию.

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