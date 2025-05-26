Напряжение в Балтийском море: способно ли НАТО противостоять Путину и предотвратить еще одну войну

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Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков после, по сути, почти военного столкновения России и НАТО в Балтийском море. Две недели назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, шедший через международные воды Финского залива в порт Приморск без флага. Считается, что судно относится к так называемому теневому флоту России и находится в санкционных списках Британии. Однако экипаж танкера отказался выполнить указания ВМС Эстонии, а Россия еще и отправила к нему свой приблизившийся к танкеру Су-35, который сделал над ним круг, нарушив таким образом воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту.

В ответ воздушная полиция миссии НАТО в странах Балтии подняла свои истребители, а танкер Jaguar быстро вышел в международные воды Балтийского моря. Но уже через несколько дней Россия задержала принадлежащий греческой компании нефтяной танкер Green Admire и шел под флагом Либерии из эстонского порта Силламяэ. За сутки Россия освободила судно, взявшее курс на Роттердам. Однако произошло это впервые. И это беспрецедентный случай. Ведь до этого Россия сама одобрила маршрут через свои территориальные воды для крупных судов в соответствии с соглашением между Эстонией, Финляндией и Россией, потому что проходить фарватер между мельми в водах Эстонии опасно.

Эти события совпали с первыми за более чем три года переговорами Украины и России в Стамбуле, и ультиматумом ЕС и Британии, от которого Дональд Трамп впоследствии отмежевался, ударить по России еще более жесткими санкциями, если Путин не согласится на безусловное прекращение огня. Новые ограничения должны были относиться и к «теневому» флоту России. На прошлой неделе в новый 17-й пакет санкций ЕС, принятие которого было плановым и не зависело от нежелания Путина прекращать огонь, попали еще 189 судов российского «теневого» флота. Британия со своей стороны также отнесла в «черный» список 100 нефтяных танкеров.

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Однако только санкционировать российский «теневой» флот недостаточно. Надо еще выполнить новые ограничения. А это, как показали последние инциденты в Балтийском море, может привести к прямому военному столкновению России и НАТО. Готов ли Альянс доказать Путину, что Балтийское море – это действительно внутреннее море НАТО? Читайте в материале ТСН.ua.

Санкции и риски: как обрезать главный поток нефтедолларов в Россию

«Привет, простите, что беспокою, но не слышали ли вы чего-нибудь о Taurus (немецкие ракеты, способные повредить Керченский мост — Ред.) и сокрушительные санкции? Дайте мне знать, спасибо», — саркастически дописал в воскресенье, 25 мая, в соцсети X бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Этот пост был ответом на массированные ракетные и «шахидные» удары по Украине, которые уже несколько дней наносит Москва. По данным Воздушных сил ВСУ, за три последних ночи Россия выпустила 995 средств воздушного нападения. Только в ночь на 26 мая было обезврежено 288 БПЛА, не говоря уже о ракетах. Как видим, это самые массированные комбинированные атаки врага за последнее время. Есть много жертв и пострадавших, в числе которых дети.

«Каждый такой террористический удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире поощряет Путина», — заявил в воскресенье, 25 мая, Владимир Зеленский, добавив, что мир знает все слабости российской экономики.

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Не секрет, что основной российский источник финансирования войны против Украины — это доходы от продажи нефти и газа. В 2024 г. они составляли около 30% федерального бюджета России. В апреле, когда Трамп начал мировую торговую войну, цены на нефть упали до самого низкого со времен пандемии COVID уровня менее $50. Сейчас нефть Urals торгуется на уровне $58, что на $11 ниже заложенного в российском бюджете. Министерство экономического развития РФ уже снизило свой прогноз цены на нефть Urals на 2025 год – до $59. И это даже меньше ценового «потолка» в $60, введенного G7 еще в декабре 2022 года, — предельная цена, по которой страны Большой семерки позволяют России экспортировать нефть, используя западные суда, страхование и логистику. Хотя в российском бюджете цена на нефть зафиксирована на уровне $69 за баррель.

В апреле этого года нефтяные доходы России сократились на 12% по сравнению с апрелем прошлого года. По прогнозу Киевской школы экономики, доходы России от продажи нефти и газа в 2025 году составят примерно $149 млрд. Для сравнения, в 2024 году в российский бюджет поступило $189 млрд нефтегазовых долларов. Как видим, мировое снижение цен на нефть больно бьет по бюджету России. Однако это вовсе не означает, что низкие цены на нефть будут держаться и в 2026 году. К тому же напомним, что еще в прошлом году, планируя российский бюджет-2025, Кремль уменьшил социальные выплаты, чтобы увеличить бюджет войны.

Поэтому так важно санкционировать поток нефтедолларов в Россию. И именно поэтому ключевым является Балтийское море — на него приходится 60% экспорта российской морской сырой нефти, 85% которой транспортируется так называемым теневым флотом. Вместе с новыми санкциями ЕС и Британии, общее количество подсанкционных судов «теневого» флота, которые, кстати, перевозят не только российскую нефть, но и оружие и украденное украинское зерно, возросло до 350. Однако, по оценкам профильных экспертов, общее количество танкеров, перевозящих даже перевозящих танкеров 700-1000 судов. Как видим, западные санкции коснулись лишь около 30% танкерного флота, который использует Россия.

Риски войны на Балтике: к чему готовится Россия

Балтийское море — это ключевой для Кремля транспортный путь, обеспечивающий стабильный поток нефтедолларов в российский бюджет. Именно поэтому Песков заявил, что Москва будет защищать свои корабли в Балтийском море всеми доступными средствами. Учитывая, очевидно, и военные, как это продемонстрировали недавние инциденты с неудачной попыткой ВМС Эстонии задержать один из танкеров российского «теневого» флота, а затем и ответные действия России.

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«Это точно связано с тем, что мы начали преследовать „теневой“ флот России. Россия готова защищать свой "теневой" флот. Ситуация действительно серьезная», — заявлял еще две недели назад, сразу после почти военного столкновения НАТО и России в Балтийском море, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис тогда добавил, что доступ российского «теневого» флота к Балтийскому морю должен быть ограничен, еще и ввиду опасности, которую эти корабли несут для окружающей среды, потому что они стары и не застрахованы.

Но готово ли НАТО защищать соблюдение санкционного режима и безопасность в Балтийском море, которое после вступления Финляндии и Швеции в Альянс стало по сути внутренним морем НАТО? Ведь проблема не только в российском «теневом» танкерном флоте, соблюдении санкционного режима и безопасности судоходства. ТСН.ua уже писал, что в ответ на повреждения на дне Балтийского моря ряда критических подводных телекоммуникационных и кабелей электропитания, за чем стоит Россия и ее «теневой» флот, НАТО увеличило свое военное присутствие на Балтике.

"Балтийский страж". Так называется новая система Альянса по усилению безопасности и защите критической подводной морской инфраструктуры в Балтийском море, о которой генсек НАТО Марк Рютте объявил в январе этого года. Это фрегаты, морские патрульные самолеты и маленький флот морских беспилотников. Но, несмотря на это, действия РФ в Балтийском море становятся все более дерзкими и опасными. Так, например, неделю назад премьер Польши Дональд Туск заявлял, что одно из судов подсанкционного российского «теневого» флота совершало подозрительные маневры вблизи подводного кабеля электропередач, пролегающего между Польшей и Швецией. А на следующий день польские истребители перехватили российский Су-24.

Эти маневры, выполненные российским Су-24, показывают, что действия были опасными и умышленными. Дежурившая польская пара (самолетов — Ред.) нашла самолет, перехватила его и эффективно сдержала. Инцидент произошел в международных водах Балтийского моря», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

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Эксперты уже давно предупреждали: если не действовать по России с позиции силы, Путин непременно будет тестировать статью 5 НАТО о коллективной обороне. Это уже происходит, вдобавок к постоянным шпионским действиям и повреждению критической подводной морской инфраструктуры в Балтийском море. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, как и литовский министр иностранных дел, призывают к полному запрету всем подсанкционным судам российского «теневого» флота вход в воды экономической зоны ЕС. Однако специалисты сомневаются, что это удастся воплотить в жизнь учитывая действия НАТО в отношении России с позиции слабости, а не силы.

К примеру, при попытке задержания ВМФ Эстонии танкера Jaguar, эстонские пограничники не стали предпринимать попыток подняться на борт судна, сопроводив его в международные воды Финского залива. И как раз во время сопровождения российский Су-35 на минуту нарушил воздушное пространство НАТО. Анализируя этот инцидент и дальнейшие провокационные действия Москвы, эксперты сомневаются, что страны-члены Альянса, имеющие выход к Балтийскому морю, будут рисковать прямым военным столкновением с Россией в случае повторения инцидентов с остановками и блокировкой подсанкционных судов российского «теневого» флота.

Шведский исследователь OSINT Маркус Йонссон считает, что, несмотря на введенные санкции, Запад избегает реальной борьбы с российским «теневым» флотом. Следует, однако, не смотря на законные основания быть задержанным, судно прошло через территориальные воды Дании и Германии. язык силы. И, если союзники не продемонстрируют его на Балтике, они рискуют потерять доминирование в Балтийском море.

Дата публикации 19:35, 24.05.25 Количество просмотров 70 Финляндия шокирована! Российские войска уже в Финском заливе!