Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Часть окружения Путина в Кремле хотела бы его отстранения от власти, и теперь любое проявление слабости со стороны российского президента может стать для него фатальным.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на политических экспертов.

В частности, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что прекращение войны в Украине без достижения тех целей, которые были заявлены ранее, опасно лично для Путина.

«Сдаться и согласиться на перемирие очень сложно тому, кто развязал войну с огромным количеством жертв. Ему придется задуматься, что скажут матери погибших солдат», — отметил дипломат.

По мнению президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, Путин не заинтересован в прекращении войны, потому что любое перемирие без победы выставит его слабым.

«В окружении Путина много людей, которые хотят его ухода. И как только он проявит слабость, его правление будет закончено», — отметила эксперт.

Хотя в Кремле не перестают заявлять, что Россия может «воевать вечно», экономика государства-агрессора несет все более тяжелые потери.

Среди возможных сценариев — эмиссия денег, рост инфляции, сокращение соцрасходов и переход от добровольного набора на фронт к принудительной мобилизации. Это, по мнению аналитиков, приведет к еще большему внутреннему напряжению, которое уже сейчас растет в российском обществе.

Издание пишет, что многие россияне не разделяют одержимости Путина «уничтожением Украины» любой ценой. Символом скрытого протеста стали задержания уличных музыкантов, которые исполняли песни, запрещенные режимом, включая композицию «Лебединое озеро» рэпера Noize MC — о смерти диктатора.

Профессор Чикагского университета Константин Сонин сравнил современную Россию с Германией 1918 года, которая проиграла войну, несмотря на отсутствие врагов на своей территории.

«Этого краха сейчас не происходит, но рано или поздно такие вещи всегда случаются», — заявил он.

Напомним, ранее политический обозреватель Виталий Портников высказал мнение, что даже если Путин и рассматривает возможность прекращения огня, он провоюет еще 2-3 года, чтобы показать, что это решение является его собственным.