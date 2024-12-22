Напряженная атмосфера в ЕС: Шольц рявкнул на Дуду из-за замороженных активов РФ

Российские замороженные активы стали предметом спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи лидеров ЕС на этой неделе.

Об этом пишет Financial Times.

В среду вечером лидеры собрались в здании генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Президент Польши при обсуждении поддержки Украины призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро и направить их на помощь Киеву. Эту инициативу поддерживают США и Великобритания, в то время как Германия, Франция и Италия выступают против.

Канцлер Германии Олаф Шольц, обращаясь к президенту Польши Анджею Дуде, резко заявил: "Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" Об этом сообщили три разных источника. Польша действительно не перешла на евро, продолжая пользоваться национальной валютой – злотым.

После вторжения в Украину, Запад заморозил российские активы на сумму около $300 млрд, преимущественно ценные бумаги и валютные депозиты, большинство из которых размещены в странах ЕС.

Напомним, по открытой информации, на балансе Euroclear сейчас – 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы для дальнейшего обращения с этими заблокированными ресурсами, а также с начисленными на них процентами, объем которых за прошедшие два года составил 5 млрд евро.

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