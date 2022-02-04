Напряженность на Балканах: США и НАТО вооружают Хорватию, Россия и Китай — сербов

Напряженность на Балканах: США и НАТО вооружают Хорватию, Россия и Китай — сербов

Сербия и Хорватия, воевавшие между собой в 1990-х, включились в мини-гонку вооружений.

На фоне роста напряженности в Европе, Соединенные Штаты доставили в Хорватию два военных вертолета Black Hawk (Черный ястреб — Ред.).

Об этом пишет Independent.

В издании обратили внимание, что Хорватия включилась в мини-гонку вооружений с соседней Сербией – союзницей России на Балканах.

Посольство США в столице Хорватии заявило, что подаренные многоцелевые вертолеты будут способствовать росту обороноспособности страны и военной готовности в поддержку НАТО.

"Black Hawk обеспечивают возможности для целого ряда возможных миссий, от специальных операций до тактической перевозки войск и воздушной медицинской эвакуации", — рассказал временный поверенный в делах США Марк Флемминг.

Он подчеркнул, что Хорватия заслужила репутацию верного союзника НАТО.

В прошлом месяце Хорватия заключила соглашение с США о закупке 89 боевых машин Bradley. Загреб, как член НАТО, планирует сформировать пехотную бригаду. Хорватия в прошлом году также согласовала закупку у Франции 12 истребителей Rafale.

Сербия, которая была в состоянии войны с Хорватией в 1990-х годах и поддержала сепаратистское образование "Серская Крайна" на востоке Хорватии, в последнее время вооружается преимущественно российскими и китайскими военными самолетами, беспилотниками и зенитными системами.

За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 БТР. Белград также недавно приобрел сложные российские системы противовоздушной обороны "Панцирь", а также ударные и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.

Несмотря на то, что Сербия официально стремится к членству в ЕС, Белград отказывается полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем и параллельно работает над укреплением отношений с Россией и Китаем.

Ранее президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины. Президент Хорватии Миланович назвал визит премьера Пленковича в Украину "шарлатанством".

Президент Хорватии Миланович назвал визит премьера Пленковича в Украину "шарлатанством". Затем Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО. Кроме того, он заявил, что Украине не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".

и назвал события Революции Достоинства "переворотом". За дерзкие заявления президента извинялся премьер Пленкович.