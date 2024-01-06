Напряженность перед выборами растет: в Бангладеш в результате поджога поезда есть погибшие

В результате поджога поезда в Бангладеш погибли 4 человека. Это усилило напряженность в стране в преддверии выборов, которые должны пройти в воскресенье, 7 января.

Об этом пишет Sky News.

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В пятницу, 5 января, пожар охватил четыре вагона Бенаполлского экспресса, направлявшегося в Дакку. В результате 8 человек получили ранения. В субботу полиция сообщила, что неизвестные поджигатели также атаковали по меньшей мере пять начальных школ, включая четыре кабины для голосования, на северо-востоке страны.

Оппозиция обвинила в поджоге правящую партию. Как известно, Националистическая партия Бангладеш (BNP) во второй раз бойкотирует всеобщие выборы, называя воскресное голосование фиктивным захватом власти премьер-министром Шейх Хасиной.

"Расследование продолжается, но, похоже, поезд был намеренно подожжен", – заявил представитель железнодорожной полиции Фердус Ахмед.

Ранее в Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе, есть жертвы.

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