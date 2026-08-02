Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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В течение длительного времени жители крупнейших и самых богатых мегаполисов России оставались уверены, что последствия полномасштабного вторжения в Украину их не коснутся. Однако на пятый год войны ситуация кардинально изменилась.

Массированные атаки украинских беспилотников, рекордная инфляция и постоянная тревога заставили россиян изменить свои взгляды. Как ранее сторонники войны «передумали», рассказывает издание ABC.

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Россияне на себе ощущают, что такое настоящая война

Начатая Путиным война фактически переходит на территорию самой России, и её жители наконец-то ощутили это на собственном опыте. Одна из опрошенных изданием россиянок, Светлана, у которой есть дача на окраине Москвы недалеко от одного из местных аэропортов, признается: раньше она с нетерпением ждала летних поездок за город, но теперь это источник постоянного страха.

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По её словам, война перестала быть чем-то из газетных полос — теперь её ощущают на себе. Буквально на днях за одну ночь возле её дома прогремело шесть мощных взрывов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. Местная жительница Екатерина рассказывает, что раньше пыталась протестовать против войны, а теперь просто слушает взрывы снарядов в своей квартире.

Развитие украинских технологий и возможность наносить удары глубоко в тылу врага подорвали у жителей РФ ощущение неприкосновенности. Все дошло до того, что люди начинают снимать стресс алкоголем или принимают антидепрессанты.

Экономика России трещит по швам

Ночные атаки беспилотников — это лишь одна из проблем. Регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к острому дефициту топлива и огромным очередям на АЗС по всей стране.

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Кроме того, под ударом оказались складские комплексы маркетплейса Wildberries, на долю которого приходится около 10% всего розничного товарооборота России. Малый бизнес теряет запасы материалов, а обычные покупатели лишились привычной быстрой доставки товаров.

Поражает и уровень инфляции в обычных супермаркетах. Согласно аналитическим данным, с 2024 по 2026 год цена на обычный картофель в РФ выросла на 167%, а шоколад подорожал на 125%. Существенно выросли и тарифы на коммунальные услуги, что ударило по карманам даже состоятельных слоев населения.

Среди россиян растет беспокойство и разочарование

Изменения в экономике и угроза с воздуха негативно сказались на психологическом состоянии россиян. Социологические исследования показывают, что тревога стала доминирующей эмоцией во многих регионах.

По данным Левада-центра (независимой социологической организации, которую Кремль признал «иностранным агентом»), индекс потребительских настроений в стране упал до 94 пунктов — это самый низкий показатель примерно за четыре года.

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Любой результат ниже сотни свидетельствует об абсолютном преобладании негативных ожиданий. Уровень одобрения действий диктатора Путина также упал до самой низкой отметки с начала полномасштабной войны.

Уровень одобрения действий диктатора Путина также упал до самого низкого показателя с начала полномасштабной войны в Украине / © Associated Press

По словам старшего научного сотрудника Центра NEST Джона Лофа, в обществе всё чаще звучит вопрос: «В чём вообще смысл этой войны?». Люди осознали, что это затяжной конфликт, из которого нет быстрого выхода.

Уставшие от войны даже её сторонники

Российские пропагандистские СМИ по-прежнему пытаются искажать реальность. Дефицит бензина объясняют «плановым ремонтом» или «сезонным спросом», а рост цен — глобальными проблемами, убеждая зрителей, что в других странах дела якобы ещё хуже.

Учёные отмечают, что именно благодаря тотальному контролю над пропагандой в РФ до сих пор не произошло массовых вспышек народного гнева. Впрочем, напряжение растёт с каждым днём.

Светлана отмечает, что её знакомые больше не могут позволить себе походы в рестораны и собираются на домашних кухнях, чтобы подбодрить друг друга. По её наблюдениям, даже те люди, которые раньше горячо поддерживали политику Кремля и войну против Украины, сейчас кардинально меняют свои взгляды или, по крайней мере, начинают сильно сомневаться в целесообразности действий Путина.

Журналисты издания ABC отмечают, что все опрошенные сходятся в одном: от этой войны устали абсолютно все.

Напомним, что российская пропаганда начала распространять новую волну дезинформации — якобы Украина перепродает западное оружие и ударные беспилотники представителям итальянской мафии.

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