Напряженность в Украине достигла максимального уровня с 2014 года — ООН

Напряженность в Украине достигла максимального уровня с 2014 года — ООН

В ООН считают, что нынешняя ситуация в Украине крайне опасна.

Организация Объединенных Наций (ООН) считает, что напряженность в Украине на фоне эскалации конфликта со стороны Российской Федерации достигла максимального уровня, начиная с 2014 года.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло во время выступления на Совбезе ООН.

Она выразила обеспокоенность по поводу обострения в зоне ООС и призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.

"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального напряжения с 2014 года. Часто и густо звучат заявления о возможном военном конфликте. Что бы мы ни думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация в край опасна. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих Минские договоренности, в частности, относительно статуса ОРДЛО" — сказала она.

Напомним,в зоне проведения ООС ситуация остается неспокойной. С утра 17 февраля российско-оккупационные войска изготавливают из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, они обстреляли детсад в Станице Луганской, лицей, железную дорогу. В результате чего ранены украинские военные и гражданские .

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