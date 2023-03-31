Напугал ядерной войной и рассказал, как "не ложился" под Путина: главные тезисы выступления Лукашенко

О чем говорил самопровозглашенный президент Беларуси в своем ежегодном послании народу.

В пятницу, 31 марта, во время послания белорусскому народу и Национальному собранию самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что войну в Украине следует остановить, повторил ядерные угрозы Кремля и рассказал, зачем в Беларуси ядерное оружие.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления белорусского диктатора.

О "прекращении" войны в Украине

Призвав остановить войну в Украине, Лукашенко предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права перебоски оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

"Остановиться нужно сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть и предложить прекратить боевые действия... Все замерли!" – заявил он.

При этом белорусский диктатор допустил "обман" со стороны западных партнеров Украины и заявил, что в таком случае Россия применит всю свою "мощь".

"Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман", — сказал Лукашенко, предложив сторонам сесть за стол переговоров.

Об угрозе ядерной войны

Лукашенко считает, что "добиваться победы нельзя" и заявил, что одолеть ядерное государство якобы невозможно.

"Невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство почувствует, что ситуация грозит распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя", — сказал диктатор.

О ядерном оружии в Беларуси

По словам Лукашенко, он якобы сам попросил президента государства-агрессорки Владимира Путина "вернуть в Беларусь ядерное оружие ", чтобы "обеспечить мир белорусскому народу".

Также читайте Продаст Западу: как Лукашенко может подставить Путина с ядерным оружием

"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это нужно, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы", — заявил белорусский диктатор.

В то же время, он добавил, что размещение ядерного оружия в Беларуси — якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу".

Об отношениях с Путиным

Лукашенко убеждал граждан своей страны, что президент РФ Владимир Путин никоим образом не влияет на него.

"Мне сигналы поступают — "вот ты там под Путина лег". Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…” – сказал самопровозглашенный белорусский лидер.

Также читайте Частые встречи Путина и Лукашенко: что диктаторы пытаются заработать на международной арене

Белорусский диктатор также подчеркнул, что пребывание российских войск на территории Беларуси якобы не представляет угрозы суверенитету страны, мол "не надо париться, что Россия здесь что-то захватила".

"России не до этого, ей есть чем заниматься. Поэтому не нужно пугать людей, что Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси…" – заверил он.

Лукашенко утверждает, что сам привез в Беларусь российские войска, "чтобы научить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если, не дай Бог, придется это делать".

О "вторжении" Польши

Также Александр Лукашенко вдруг заявил, что существует угроза вторжения в Белоруссию войск соседней Польши.

Также читайте Сколько белорусов воюют против Украины: генерал запаса СБУ назвал цифру

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну... Первый опыт они сегодня приобретают в Украине", — рассказывал басни белорусский диктатор.

По его словам, для Беларуси остро стоит "вопрос сохранения суверенитета и независимости страны".

О своем "президентстве"

Лукашенко заявил, что его "век заканчивается" и он якобы "не будет держаться за должность" президента.

"Прошло почти 30 лет. Ну, сколько можно? Я из этого выхожу. Не думайте, что я, "вцепившись в это кресло", как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об этом говорю. Вы видите какие обстоятельства. кто хотел бы, чтобы Лукашенко не было. А если они хотят, чтобы меня не было там, то нужно делать наоборот. Это мой принцип", – сказал Лукашенко.

Напомним, в Кремле заявили, что Путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко его предложение о прекращении боев в Украине, которое он озвучил сегодня, 31 марта, во время послания к белорусам.

Читайте также: