Напугал ядерной войной и рассказал, как "не ложился" под Путина: главные тезисы выступления Лукашенко

О чем говорил самопровозглашенный президент Беларуси в своем ежегодном послании народу.
В пятницу, 31 марта, во время послания белорусскому народу и Национальному собранию самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что войну в Украине следует остановить, повторил ядерные угрозы Кремля и рассказал, зачем в Беларуси ядерное оружие.
ТСН.ua собрал главные тезисы выступления белорусского диктатора.
О "прекращении" войны в Украине
Призвав остановить войну в Украине, Лукашенко предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права перебоски оружия, боеприпасов, живой силы и техники".
"Остановиться нужно сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть и предложить прекратить боевые действия... Все замерли!" – заявил он.
При этом белорусский диктатор допустил "обман" со стороны западных партнеров Украины и заявил, что в таком случае Россия применит всю свою "мощь".
"Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман", — сказал Лукашенко, предложив сторонам сесть за стол переговоров.
Об угрозе ядерной войны
Лукашенко считает, что "добиваться победы нельзя" и заявил, что одолеть ядерное государство якобы невозможно.
"Невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство почувствует, что ситуация грозит распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя", — сказал диктатор.
О ядерном оружии в Беларуси
По словам Лукашенко, он якобы сам попросил президента государства-агрессорки Владимира Путина "вернуть в Беларусь ядерное оружие ", чтобы "обеспечить мир белорусскому народу".
"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это нужно, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы", — заявил белорусский диктатор.
В то же время, он добавил, что размещение ядерного оружия в Беларуси — якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу".
Об отношениях с Путиным
Лукашенко убеждал граждан своей страны, что президент РФ Владимир Путин никоим образом не влияет на него.
"Мне сигналы поступают — "вот ты там под Путина лег". Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…” – сказал самопровозглашенный белорусский лидер.
Белорусский диктатор также подчеркнул, что пребывание российских войск на территории Беларуси якобы не представляет угрозы суверенитету страны, мол "не надо париться, что Россия здесь что-то захватила".
"России не до этого, ей есть чем заниматься. Поэтому не нужно пугать людей, что Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси…" – заверил он.
Лукашенко утверждает, что сам привез в Беларусь российские войска, "чтобы научить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если, не дай Бог, придется это делать".
О "вторжении" Польши
Также Александр Лукашенко вдруг заявил, что существует угроза вторжения в Белоруссию войск соседней Польши.
"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну... Первый опыт они сегодня приобретают в Украине", — рассказывал басни белорусский диктатор.
По его словам, для Беларуси остро стоит "вопрос сохранения суверенитета и независимости страны".
О своем "президентстве"
Лукашенко заявил, что его "век заканчивается" и он якобы "не будет держаться за должность" президента.
"Прошло почти 30 лет. Ну, сколько можно? Я из этого выхожу. Не думайте, что я, "вцепившись в это кресло", как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об этом говорю. Вы видите какие обстоятельства. кто хотел бы, чтобы Лукашенко не было. А если они хотят, чтобы меня не было там, то нужно делать наоборот. Это мой принцип", – сказал Лукашенко.
Напомним, в Кремле заявили, что Путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко его предложение о прекращении боев в Украине, которое он озвучил сегодня, 31 марта, во время послания к белорусам.
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