Напугала контрмерами: Россия запретила въезд Обаме и еще 500 американцам

В санкционном списке РФ также оказались бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, комики Джимми Киммел и Стивен Колбер.

Россия запретила въезд бывшему президенту США Бараку Обаме и еще 500 американцам.

Министерство иностранных дел России ввело такой запрет якобы в ответ на антироссийские санкции, регулярно вводимые администрацией Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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"В ответ на регулярно вводимые антироссийские санкции администрацией Дж.Байдена, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально коснувшись официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", — говорится в заявлении МИД, выпущенном в пятницу вечером.

В опубликованном МИД списке – действующие и бывшие чиновники, конгрессмены и сенаторы, сотрудники аналитических центров и руководители военно-промышленных компаний.

В санкционном списке РФ также оказались бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, комики Джимми Киммел и Стивен Колбер.

Напомним, в Белом доме анонсировали новые санкции против России, которые объявят в Хиросиме в Японии во время саммита стран G7.

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