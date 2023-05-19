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Напугала контрмерами: Россия запретила въезд Обаме и еще 500 американцам

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Напугала контрмерами: Россия запретила въезд Обаме и еще 500 американцам

Покинув Белый дом в январе 2017 года, Обама не потерял своей популярности: за его лекции платят безумные гонорары, его автобиография разошлась тиражом почти два миллиона за первую же неделю. / Фото: abcnews.com

В санкционном списке РФ также оказались бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, комики Джимми Киммел и Стивен Колбер.

Россия запретила въезд бывшему президенту США Бараку Обаме и еще 500 американцам.

Министерство иностранных дел России ввело такой запрет якобы в ответ на антироссийские санкции, регулярно вводимые администрацией Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые антироссийские санкции администрацией Дж.Байдена, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально коснувшись официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", — говорится в заявлении МИД, выпущенном в пятницу вечером.

В опубликованном МИД списке – действующие и бывшие чиновники, конгрессмены и сенаторы, сотрудники аналитических центров и руководители военно-промышленных компаний.

В санкционном списке РФ также оказались бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, комики Джимми Киммел и Стивен Колбер.

Напомним, в Белом доме анонсировали новые санкции против России, которые объявят в Хиросиме в Японии во время саммита стран G7.

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Дата публикации
Просмотры
104
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