Напуганная женщина на 33-й неделе беременности узнала, что внутри нее растет не только ребенок

Молодая мама рассказала, как во время беременности узнала, что внутри нее растет не только ребенок. В яичнике женщины обнаружили раковую опухоль весом 5 кг.

Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Эмили Уайлс из Брисбена, Австралия, была на 33 неделе беременности своим вторым ребенком Илаем, когда врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение после обнаружения огромной массы.

Мальчик, которому сейчас девять недель, провел короткое время в отделении интенсивной терапии, но росшая рядом с ним опухоль его относительно не коснулась.

В то время как с малышом, похоже, все хорошо, Эмили проходит четырехмесячный курс химиотерапии, одновременно ухаживая за малышом и своим двухлетним сыном при поддержке своего мужа Люка.

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К сожалению, опухоль оказалась мелкоклеточной карциномой гиперкальциемического типа яичников (SCCOHT) – одним из самых опасных видов рака яичников.

Эмили рассказала, что она еще не знает, что ее ждет в будущем, поскольку тип рака у нее редок, и исследований борьбы с ним проведено очень мало.

Беременность Эмили была абсолютно нормальной, пока примерно на 30 неделе она не стала ощущать боль в животе.

"Это было единственное, что что-то выдало. Первые несколько дней я думала: "О, это немного странно". Это как будто пришло и ушло", — сказала она. "С каждым днем ситуация становилась все хуже. Лекарство не помогало, стало тяжело ходить, и в конце концов боль стала настолько сильной, что я не могла спать".

Несмотря на то, что у Эмили был ребенок, внутри росла опухоль весом 5 кг и 4 кг жидкости. Живот женщины был лишь немного больше обычного.

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Боль была настолько невыносима, что Эмили отправилась в больницу, где ей сказали, что это, вероятно, вызвано проблемами со связками и что ей следует обратиться к физиотерапевту.

На 31 неделе она вернулась в больницу, отчаянно нуждаясь в ответах, где ее проверили по ряду причин, в том числе ранние роды, но ничего не нашли.

"Я сидела и спрашивала себя, пытаясь понять, как лучше справиться с болью, тогда в результате мне сделали УЗИ в нерабочее время", — сказала она. "Именно тогда врачи поняли, что там было что-то, чего не должно быть. На том этапе они не сказали, что думают, что это рак, я не думаю, что они действительно знали об этом".

Сотрудники больницы сказали Эмили, что они увидели что-то подозрительное, и ее необходимо перевести в другую больницу.

"Они сказали, что с ребенком все хорошо, но что-то происходит, и нам нужно провести дальнейшее расследование", — сказала она.

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На следующий день Эмили сделали еще два УЗИ, и ей сообщили, что это опухоль, но еще не установлено, что она злокачественная.

"В то время они ограничивались УЗИ, которое на самом деле не дает полной картины, когда вы смотрите на что-нибудь, кроме ребенка", — сказала она. "Это было достаточно размыто, и им было трудно определить размер, особенно когда рядом был ребенок. Все, что мы знали, это то, что там было что-то большое, и нам нужно это вытащить. Выглядело так, будто это будет какая-то опухоль, и наша реакция заключалась в том, что она будет доброкачественной, потому что какая опухоль растет так быстро? Чаще доброкачественные опухоли растут быстрее".

На следующей неделе маме была назначена операция по удалению новообразования и родов Илая.

Эмили беспокоилась о том, что Илай появится на свет раньше, чем ожидалось, и хотела узнать, приведет ли опухоль к дальнейшим проблемам, но хотела прекратить испытывать такую сильную боль.

"Боль была абсолютно невыносима даже в больнице, несмотря на все, что мне могли дать, она все еще была сильной, я даже не могу это описать", — сказала она. "Сначала мы надеялись, что я буду в сознании во время родов, но это было слишком рискованно. На этом этапе я так долго страдала от боли, что не могла дождаться операции".

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19 декабря в 2023 году Илай родился с помощью кесарева сечения на семь недель раньше срока и весил всего 2,3 кг.

Директор отделения акушерства и гинекологии больницы материнских матерей доктор Сара Янссенс, оперировавшая Эмили, сказала, что наибольшим риском для Илая было преждевременное рождение, а не опухоль.

"Рак редко поражает ребенка и не проникает через плаценту – наибольший риск для ребенка внутриутробно состоит в том, что мать нездорова", – пояснила она.

Его доставили в отделение интенсивной терапии, где он благополучно поправился.

Во время операции врачи удалили из яичника Эмили опухоль размером с футбольный мяч, а также 4 кг излишней жидкости.

"Они недооценили размер объекта, они определенно не думали, что он будет таким большим", — сказала она.

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Через два дня, когда Эмили восстанавливалась после процедуры, анализы показали, что опухоль – рак яичников.

"Это было тяжело, как вы можете себе представить, потому что мы действительно убедили себя и хотели, чтобы это было безвредно", – сказала она. "Дело не только в том, что это был рак. Вы не сможете кормить грудью этого ребенка, и у вас, вероятно, больше детей тоже не будет".

Гинекологический онколог больницы Mater в Брисбене доктор Ретт Мортон сказал, что тип рака Эмили, SCCOHT, является очень редким подтипом рака яичников и чаще всего поражает молодых женщин.

"Из каждых 10 000 женщин с диагнозом рак яичников не более чем у одной будет диагностирован SCCOHT", — сказал доктор Мортон.

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Эмили начала химиотерапию в канун Рождества, всего через пять дней после операции, и продолжит лечение до апреля.

"Обычно они никогда бы не сделали этого, проведя химиотерапию и операцию так близко друг к другу, но у нас действительно не было выбора", – сказала она. "Это было тяжело, и последствия первого курса после химиотерапии были очень трудными, особенно потому, что я все еще восстанавливался после операции, и это было действительно не очень приятно".

Эмили делится своей историей во время Месяца осведомленности о раке яичников, чтобы повысить осведомленность о тревожных признаках болезни.

"Если бы я не была беременна, я бы связала симптомы с менструацией — спазмы, странные стулы — и я считаю это действительно страшным", — сказала она. "Я бы посоветовала любому молодому человеку или молодой женщине, особенно в случае рака яичников, серьезно относиться к своему здоровью, и если они думают, что что-то не так, то проверяться".

Напомним, парень умер после того, как съел садовую улитку. То, что началось как шутка, обернулось трагедией.

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