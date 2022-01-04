Наращивание российских войск у украинских границ: НАТО созывает срочное заседание

Североатлантический совет соберется на экстренную встречу 7 января.

На фоне наращивания Вооруженных сил Российской Федерации у украинских границ министры иностранных дел стран НАТО соберутся на внеочередное заседание.

Об этом говорится в пресс-релизе НАТО, опубликованном 4 января.

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"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом", — говорится в официальном. сообщении.

Отмечается, что встреча состоится в пятницу, 7 января, в 14.00 под руководством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После встречи запланирован брифинг.

Стол отметить, Столтенберг подтвердил, что заседание совета Россия-НАТО состоится 12 января. До этого, 10 января 2022 года, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ.

Напомним, бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен напомнил членам НАТО, что "пришло время выполнить обещания" и наконец принять Украину и Грузию в свой состав. Место в НАТО Украине и Грузии обещали в 2008 году.

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