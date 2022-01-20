Наращивание войск на украинской границе: в Беларусь на обучение прибывают подразделения армии РФ

Наращивание войск на украинской границе: в Беларусь на обучение прибывают подразделения армии РФ

Десять дней там будут продолжаться совместные учения.

В Беларусь на совместные военные учения стали прибывать подразделения русской армии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 января.

Маневры под названием "Союзная решительность-2022" начнутся 10 февраля. Продлятся десять дней. Вместе россияне и белорусы будут отрабатывать реагирование на возможное вторжение на их территории.

Тем временем в Сети выложили новые спутниковые снимки дислокации российских войск на границах с Украиной вблизи поселка Климова в Брянской области. Кроме того, в Ростовскую область прибыли новые боевые разведывательные вертолеты КА-52 "Аллигатор".

В Беларусь на совместные военные учения начали прибывать подразделения русской армии

Как сообщалось, Россия и Беларусь в феврале проведут внезапную проверку сил реагирования – а затем военные учения. Это будет вторым этапом проверки сил реагирования "Союзного государства".

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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