Нардеп развеял основные "мифы" по голосованию в Конгрессе за помощь Украине

Есть определенные мифы о полугодовой истории с затягиванием голосования за помощь Украине. На них есть четкие ответы.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Сегодня, 20 апреля, народный депутат присутствует на рассмотрении пакета помощи Украине в Палате. Он поделился ключевыми инсайтами:

Сделали ли мы что-нибудь не так, что произошла такая ситуация?

"Нет, это исключительно внутренняя проблема США и плохое стечение обстоятельств для нас (в т.ч. с отставкой предыдущего спикера) и ходом избирательной кампании".

Или США специально затягивать время с помощью под что-нибудь?

"Нет, это очередная теория заговора. Просто как раз тоже самое много обстоятельств сложились, которые дали наконец проголосовать пакет".

Был ли маленький шанс убедить наиболее ультраправых не рушить помощь?

"Нет, все с кем говорил уверены, что шанса такого не было. А очень малое преимущество у республиканцев делает мнение каждого внутри партии важным".

Есть ли сегодня риск провала?

"Нет, все будет больше чем хорошо. Я думал что успею посмотреть вживую только на голосование Палаты, а оказывается еще и Сенату (первое)".

Значит ли это, что вот сейчас уже все ок у нас в США?

"Нииииииии! Конечно многое зависит от хода выборов, но уже сейчас надо готовиться, что дальше так просто не будет и больше работать с Конгрессом как это делает Израиль (правда они выстраивали работу 50 лет)".

"Вообще последний пункт – это отдельный разговор", – подытожил Железняк.

Ранее в Белом доме ответили, когда Украина получит первые поставки оружия.

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