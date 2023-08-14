Наркокартели, коррупция и преступные банды: кто и зачем убил кандидата в президенты Эквадора

Тысячи эквадорских солдат и полицейских были задействованы в операции по переводу печально известного лидера банды в тюрьму строгого режима.

Лидера организованной преступной группировки Los Choneros Хосе Адольфо Масиаса, известного как "Фито", обвиняют в посылке угроз смерти убитому кандидату в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

Об этом пишет BBC.

Антикоррупционный активист был убит тремя выстрелами в голову, когда он выходил из предвыборного митинга 9 августа. Перед убийством Вильявисенсио заявил, что ему угрожал Фито. "Если я продолжу... вспоминать Лос Чонерос [банду], они меня сломают", — сказал он.

Его смерть повергла в шок страну, которой удалось избежать десятилетий насилия наркобанд, картельных войн и коррупции, поразивших многих ее соседей. Однако в последние годы преступность резко возросла, что было вызвано ростом колумбийских и мексиканских наркокартелей.

13 августа его партия Construye объявила, что Кристиан Зурита, журналист, заменит Вильявисенсио в должности кандидата в президенты.

Это было сделано после того, как 12 августа было объявлено имя Андреа Гонсалеса, соратницы убитого политика на выборах.

Вдова Вильявисенсио Вероника Сарауз заявила, что возлагает ответственность за смерть мужчины на государство, и что она недовольна тем, что Гонсалес была избрана на место ее мужа.

Кампания Вильявисенсио была сосредоточена на борьбе с коррупцией и наркотиками. Он был одним из немногих кандидатов, заявлявших о связях между организованной преступностью и эквадорскими чиновниками.

За день до убийства он пожаловался в прокуратуру на вероятные нарушения в нефтяных контрактах, заключенных при правлении бывшего президента Рафаэля Корреа, которые стоили стране 9 млрд долларов США.

Операция по переводу Хосе Адольфо Масиаса, известного как "Фито", в тюрьму строгого режима/Associated Press

Шесть колумбийцев были арестованы в связи с убийством, а седьмой был убит в перестрелке. Власти не сообщили, кто нанял и заплатил киллерам.

Лидер банды Фито содержался в тюрьме №8 в Гуаякиле с 2011 года, и на видеозаписях, распространенных силами безопасности, видно, как его в нижнем белье заковывали в наручники, когда его переводили в другую тюрьму.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что Фито переведен в тюрьму Ла-Рока, рассчитанную на 150 человек, которая является частью того же комплекса.

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