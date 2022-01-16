Наркотики были в классах и в спортзале: в школе из-за передозировки умер 13-летний парень

Наркотики были в классах и в спортзале: в школе из-за передозировки умер 13-летний парень

По мнению полиции, наркотики в школу принесли школьники.

В США в штате Коннектикут из-за передозировки наркотиками скончался 13-летний парень. Еще двое школьников были госпитализированы.

Об этом сообщает nypost.com.

По данным правоохранительных органов, трое школьников употребляли наркотические вещества. После этого 13-летний мальчик потерял сознание, школьная медсестра пыталась его реанимировать, после чего вызвала медиков. Подростка госпитализировали, однако в субботу, 15 января, он скончался в больнице. Двух его друзей, тоже употреблявших наркотики, удалось спасти.

Лейтенант полиции города Хартфорд Аарон Бойсверт рассказал журналистам, что после инцидента из школы были эвакуированы дети. Во время обысков в учебном заведении обнаружили 40 пакетиков с наркотиками. Они были в двух классных комнатах и спортзале.

По мнению полиции, наркотики в школу принесли школьники. Никого из-за этого инцидента пока не задержали. Продолжается следствие.

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