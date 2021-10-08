Наркотики и жестокое избиение в российской армии: правоохранители расследуют опубликованное видео

На снятых кадрах ребята в военной форме наносят удары и требуют от жертвы 20 тысяч рублей и телефон.

Опубликованное в четверг, 7 октября, в соцсетях видео с употреблением, вероятно, наркотиков и избиением в казарме воинской части в Российской Федерации изучают правоохранители.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Из комментариев к видео известно, что участники этого инцидента — выходцы из Дагестана. Военнослужащие по имени Исмаил, Шамиль и Залибек жестоко избивают какого-то Ислама за то, что он "кинул пацанов".

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Ислама требуют 20 000 рублей и телефон, который нужно "отформатировать". Вероятно, речь идет о том, что на смартфоне осталось видео, на котором военнослужащий вдыхает носом белый порошок, который вынул из таблеток.

Видео с употреблением, вероятно, наркотиков опубликовано перед сценой избиения.

Следственный комитет РФ начал проверку этого видео.

Осторожно! видео 18+

Напомним, в Хабаровском крае командира воинской части спецназа и его заместителя обвиняют в сексуальном насилии над рядовыми солдатами. Против майора и капитана возбуждено уголовное дело.

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