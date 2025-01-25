Нарушение во время приготовления пищи привело к ужасному заражению человека: что произошло

В США врач показал шокирующий рентген, на котором видно, как мужчина заразился яйцами свиного цепня. Это произошло из-за употребления недоваренного свиного мяса

Об этом написало издание Daily Express US.

Издание сообщило, что доцент с кафедры неотложной медицины в университете Флориды Сам Гали опубликовал эти снимки на платформе X, объяснив, что этот случай является результатом серьезной ошибки при приготовлении пищи.

Стало известно, что этот тип инфекции, известный как цистицеркоз, возникает из-за потребления недостаточно приготовленного или сырого свиного мяса, которое содержит попадающие в организм личинки свиной цепочки. Яйца цепня могут перемещаться по телу человека и оседать в мышцах и мягких тканях, в частности в области таза, не представляющего угрозы для жизни. Однако, если эти цисты попадают в мозг, это может привести к серьезным неврологическим проблемам, таким как головные боли, путаница, судороги и даже смерть.

Доктор Гали сделал важный вывод: "Мораль этой истории — никогда не ешьте сырое свиное мясо". Этот случай вызвал большой резонанс среди пользователей Интернета, которые были в шоке, но благодарны за четкое объяснение врача.

Напомним, ранее мы писали о том, как бороться с глистами, какие виды паразитов и какие есть симптомы и пути заражения.

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