Нарушения международного права и Минских соглашений – генсек НАТО о намерении РФ признать "Л/ДНР"

Столтенберг подчеркнул, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – это украинские земли.

В Организации Североатлантического договора отреагировали на решение Госдумы России принять законопроект о признании самопровозглашенных "ЛДНР" "независимыми ". Генсек НАТО считает, что признание Л/ДНР станет грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе во вторник, 15 февраля.

Генсек подчеркнул, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – это украинские земли. Он также уверяет, что признание РФ "народных республик" приведет к подрыву усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

"Если это произойдет, это снова станет грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск являются частью Украины в пределах международно признанных границ. Такое признание станет нарушением международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, а также станет нарушением Минских соглашений. Оно усложнит поиск политического решения", — заявил генсек Альянса.

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Напомним, Госдума РФ 15 февраля сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

В украинском МИДе ранее заявляли, что в случае признания Россией ОРДЛО это де-факто и де-юре будет означать выход из Минских договоренностей.

На действия российской Думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований. Парламент также призывает ввести дополнительные санкции против России для предотвращения дальнейшей эскалации. Признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" лишь усугубит ситуацию на границах Украины, и соответственно Европы — настаивают народные депутаты.

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