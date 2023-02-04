Нарушения суверенитета США: в Госдепе прокомментировали ситуацию с китайским аэростатом-разведчиком

На фоне этого Блинкен не поедет в Пекин.

Вашингтон назвал "явным нарушением суверенитета США " присутствие китайского аэростата-разведчика в воздушном пространстве Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

"... это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, взорвавшее цель поездки", — говорится в заявлении.

Отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен позвонил по телефону руководителю китайского КНР Ван И и сообщил об отмене своего визита в Пекин из-за присутствия китайского аэростата-разведчика в воздушном пространстве США. По его словам, в настоящее время было бы нецелесообразно посещать столицу Китая. "Он будет готов посетить Пекин, как только позволят условия".

Инцидент с аэростатом-шпионом в небе США

Ночью 3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, ведущим разведку над северной территорией США.

Впоследствии стало известно, что воздушный шар-шпион, пересекший Аляску, прошел через Канаду и был замечен в штате Монтана на северо-западе США. Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что воздушный шар может принадлежать Китаю. Американское правительство обсудило инцидент с китайскими властями.

Пекин на инцидент с аэростатом-шпионом отреагировал. В МИДе говорят, что воздушный шар случайно залетел в воздушное пространство США "в результате форс-мажорных обстоятельств". Комментируя отмену поездки Энтони Блинкена, отметили, что "это дело США принимать решение и мы уважаем его".

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