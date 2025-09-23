Нарушения воздушного пространства НАТО: в Альянсе пригрозили России

НАТО / © Associated Press

В НАТО обвинили Россию в безответственности и эскалации. Государство-агрессорку предупреждают об ответных решительных действиях.

Об этом говорится в официальном заявлении НАТО.

Россия предупредила, что реакция НАТО будет решительной

Североатлантический совет провел сегодня утром заседание по просьбе Эстонии, согласно статье 4 Вашингтонского договора, для консультаций и решительного осуждения опасного нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об этом инциденте, во время которого три вооруженных российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в течение более десяти минут. Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух для перехвата и сопровождения этих самолетов из воздушного пространства Эстонии.

«Это вторжение является частью более широкой модели все более безответственного поведения России», — отмечается там.

Примечательно, что это уже второе заседание Североатлантического совета по статье 4 через две недели. Ранее, 10 сентября, Совет провел консультации в ответ на масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Несколько других союзников, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, также недавно подверглись нарушениям воздушного пространства со стороны России.

«Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет полную ответственность за эти действия, являющиеся эскалацией, рискуют привести к просчетам и ставят под угрозу жизнь. Они должны прекратиться», - подчеркнули в Альянсе.

В НАТО уверяют, что реакция на безрассудные действия России и дальше будет решительной. Так, 12 сентября в Альянсе началась операция «Восточный сторож» для усиления позиций НАТО вдоль всего восточного фланга. Речь идет об усилении возможностей и укреплении сил сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной ПВО.

«Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники применят в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные средства для самозащиты и сдерживания всех угроз по всем направлениям. Мы будем продолжать реагировать на способ, время и сферу, которые выберем сами. Наша преданность статье 5 непоколебима», — подчеркнули в НАТО.

Там добавляют, что эти и другие безответственные действия России не помешают союзникам выполнить свои неизменные обязательства поддерживать Украину, чья безопасность способствует безопасности Альянса в осуществлении ее неотделимого права на самооборону от жестокой и непровоцированной войны агрессии России.

Ранее речь шла о том, чего Путин хочет достичь, провоцируя НАТО.

Так, неоднократное вторжение российских самолетов и дронов в воздушное пространство стран НАТО не случайно. Москва имеет четкие цели, а Альянсу на подобные действия нужно более жестко реагировать.

«Путин, похоже, стремится добиться трех целей этими вторжениями: получить тактическое понимание реакций Альянса; уменьшить количество доступных самолетов и сенсоров, которые сейчас защищают Украину; а также посеять разногласия в Альянсе относительно того, насколько решительно следует реагировать на российские самолеты. Пора его остановить», — подчеркнул адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис.