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Нарушенное перемирие: Иран выпустил ракеты по Израилю — что произошло дальше
Сирены воздушной тревоги звучали на больших территориях северного и центрального Израиля, в частности в городах Хайфа, Кесария и Хадера.
Иран вечером 7 июня совершил ракетный обстрел территории Израиля. Это первый прямой удар со стороны Тегерана после прекращения огня, объявленного 8 апреля.
Об этом сообщает Clash Report
После запуска ракет в ряде регионов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти также объявили о закрытии учебных заведений и запретили массовые мероприятия в понедельник, 8 июня.
Армия обороны Израиля подтвердила факт запуска ракет с территории Ирана.
«Израильская армия перехватила все ракеты, запущенные из Ирана», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Также военные отметили: «Системы противовоздушной обороны продолжают выявлять и перехватывать угрозы».
По данным израильских военных, сирены звучали на больших территориях северного и центрального Израиля, в частности в городах Хайфа, Кесария и Хадера.
Иранские источники сообщали о запуске нескольких волн ракет, что, по оценкам наблюдателей, может свидетельствовать о скоординированной атаке и демонстрации готовности Тегерана к дальнейшей эскалации.
Накануне атаки Иран пригрозил ударами по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Это произошло после израильского удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погибли два человека.
Напомним, ранее Иран нанес ракетно-дроновой удар по международному аэропорту Кувейта, что привело к человеческим жертвам и временной остановке работы.