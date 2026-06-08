Иранская ракета / © Associated Press

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Иран вечером 7 июня совершил ракетный обстрел территории Израиля. Это первый прямой удар со стороны Тегерана после прекращения огня, объявленного 8 апреля.

Об этом сообщает Clash Report

После запуска ракет в ряде регионов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти также объявили о закрытии учебных заведений и запретили массовые мероприятия в понедельник, 8 июня.

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Армия обороны Израиля подтвердила факт запуска ракет с территории Ирана.

«Израильская армия перехватила все ракеты, запущенные из Ирана», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Также военные отметили: «Системы противовоздушной обороны продолжают выявлять и перехватывать угрозы».

По данным израильских военных, сирены звучали на больших территориях северного и центрального Израиля, в частности в городах Хайфа, Кесария и Хадера.

Иранские источники сообщали о запуске нескольких волн ракет, что, по оценкам наблюдателей, может свидетельствовать о скоординированной атаке и демонстрации готовности Тегерана к дальнейшей эскалации.

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Накануне атаки Иран пригрозил ударами по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Это произошло после израильского удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погибли два человека.

Напомним, ранее Иран нанес ракетно-дроновой удар по международному аэропорту Кувейта, что привело к человеческим жертвам и временной остановке работы.

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