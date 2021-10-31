Нарушил молчание: Алек Болдуин впервые публично прокомментировал гибель Галины Хатчинс и заявил о дружбе с ней

Алек Болдуин заявил, что постоянно контактирует с мужем погибшей.
Голливудский актер Алек Болдуин нарушил молчание, заявил о дружбе с Галиной Хатчинс — оператором, которую он случайно застрелил на съемке своего фильма "Ржавчина" на прошлой неделе.
Об этом пишет nypost.
"Время от времени случаются случайные аварии на съемочной площадке, но ничего подобного", – сказал Болдуин, который, по словам журналистов, выглядел опустошенным и временами хриплым, сказал это репортеру BackGrid, когда он стоял на обочине дороги в Вермонте.
"Это один эпизод на триллион, один на триллион", — добавил он.
Этот комментарий Болдуина является первым публичным после того, как Хатчинс погибла во время производства фильма в Санте-Фе, штат Нью-Мексико. Режиссер Джоэл Соуза был ранен во время стрельбы, во время которой Болдуин случайно выстрелил из пистолета.
Болдуин, в темных брюках и темном пиджаке поверх серой фланелевой рубашки, разговаривал с журналистами на деревенской дороге со своей женой Илларией, которая была рядом с ним, снимая общение на ее мобильный телефон.
"Погибла женщина. Она была моим другом, она была моим другом", – сказал Болдуин. "Когда я приехал в Санте-Фе, чтобы начать снимать, я пригласил ее на ужин", — добавил актер.
"Мы были очень, очень хорошо смазанной группой, которая вместе снимала фильм, когда произошло это ужасное событие", — заметил он.
Также актер сказал, что поздравляет дискуссии о ликвидации оружия в голливудских постановках.
"Я знаю, и постоянные усилия ограничить использование огнестрельного оружия на съемочной площадке – это то, что меня очень интересует", – резюмировал он.
Актер добавил, что постоянно контактирует с мужем Хатчинсон Мэтьюзом. У пары есть 9-летний сын.
Полиция до сих пор не выдвинула никому уголовные обвинения, но не исключает такой возможности. И призывает всех, кто знает о трагедии на съемочной площадке больше – рассказать, что случилось в тот день.
До сих пор неизвестно даже то, каким патроном Болдуин смертельно ранил украинского оператора: настоящим или бутафорским. Однако актеру перед съемками четко сказали: у оружия патронов нет.
Проверять это он, очевидно, не стал. Револьвер выстрелил в его руках случайно, когда тренировался выполнять трюк перед съемками.
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