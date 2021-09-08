Нарушила традицию: первая леди США вернулась к преподаванию в колледже

До сих пор американские первые леди не работали вне Белого дома.

Супруга президента США Джилл Байден вернулась к преподаванию в колледже в Северной Вирджинии.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.

Жена президента США стала первой первой леди, которая будет совмещать эту символическую должность с собственной карьерой — на своей работе. Джилл много лет проработала преподавателем и сразу сказала, что оставлять работу не собирается. Теперь она вернулась в колледж в Северной Вирджинии.

До сих пор американские первые леди не работали вне Белого дома и исключительно поддерживали мужчин, выполняли общественные задачи и хозяйничали в президентской резиденции. И Хиллари Клинтон, и Мишель Обама, которые работали до избрания их мужчин президентами, были вынуждены бросить работу. Джилл нарушает эту традицию, объяснив: преподавание — это смысл ее жизни.

Новости мира: первая леди США будет работать преподавателем в колледже

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