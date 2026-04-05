ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2696
Время на прочтение
1 мин

"Нас бомбят": россияне в истерике из-за ночной атаки дронов - где горело и взрывалось (видео)

Местные насчитали более 20 взрывов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также виден дым на месте попадания.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Взрывная ночь в России / © Associated Press

В Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля. Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в результате атаки горит нефтеперерабатывающий завод компании «ЛУКойл» в Кстово. Об этом сообщили OSINT-каналы.

«Кстово, промзона НПЗ „Лукойл“, — говорится в сообщении, к которому прикреплены возможные кадры ночной атаки на город.

Другой мониторинговый канал написал, что после ударов пылает вся промышленная зона пораженного НПЗ.

«Там примерно час уже взрывается. Нас бомбят!» — жалуются россияне.

Официального подтверждения атаки дронов на НПЗ компании «ЛУКойл» в Нижегородской области на момент публикации не поступало.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство. Целью стал Алчевский металлургический комбинат — один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
2696
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie