"Нас бомбят": россияне в истерике из-за ночной атаки дронов - где горело и взрывалось (видео)
Местные насчитали более 20 взрывов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также виден дым на месте попадания.
В Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля. Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.
По предварительным данным, в результате атаки горит нефтеперерабатывающий завод компании «ЛУКойл» в Кстово. Об этом сообщили OSINT-каналы.
«Кстово, промзона НПЗ „Лукойл“, — говорится в сообщении, к которому прикреплены возможные кадры ночной атаки на город.
Другой мониторинговый канал написал, что после ударов пылает вся промышленная зона пораженного НПЗ.
«Там примерно час уже взрывается. Нас бомбят!» — жалуются россияне.
Официального подтверждения атаки дронов на НПЗ компании «ЛУКойл» в Нижегородской области на момент публикации не поступало.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство. Целью стал Алчевский металлургический комбинат — один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.