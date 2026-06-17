«Нас кинули»: аэропорты РФ охватил коллапс, рейсы массово задерживают, пассажиры в истерике (фото, видео)

Аэропорт Москвы. / © Associated Press

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В аэропортах России начались коллапсы — топливный кризис уже добрался до авиации. Большие аэродромы один за другим вводят ограничения на заправку самолетов, а потому многие рейсы задерживают как на прилет, так и на вылет. К примеру, критическая ситуация сложилась в Сочи.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Коллапс в Сочи

Хаос уже несколько дней продолжается в аэропорту Сочи, где люди ждут вылета уже несколько суток. По состоянию на утро 17 июня задерживается более 100 рейсов, а некоторые вообще отменили, сообщает ресурс «Осторожно, новости».

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Пассажиры рейса 6641, которые должны были вылететь из Сочи в Новосибирск 15 июня, еще говорят, что их самолет переносили четыре раза. После первой задержки 16 июня пассажиров на несколько часов разместили, а затем вернули в аэропорт. Когда рейс еще не вылетел, людей оставили на аэродроме, а новое размещение в гостинице им не предоставили.

«В 4 часа утра нас собрали 30 человек и увезли в гостиницу, трансфера от аэропорта не хватает, на улице встретили семьи с детьми, их обнаружили вернули из гостиницы (отказались размещать)», — рассказали пассажиры.

Через двое суток им выдали несколько ваучеров на питание. Впрочем, в заведениях, где их принимали, кончилась еда.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что продолжается дозаправка, а потому борт якобы вылетит впоследствии.

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© Осторожно, новости Telegram-канал

© Осторожно, новости Telegram-канал

Экстренные посадки рейсов

Тем временем пассажиры паникуют из-за экстренных посадок самолетов. Так одному из судов не хватило топлива, чтобы долететь до Москвы. Одну из пассажирок очень разозлила ситуация, когда их «кинули в аэропорту» Сочи, а не доставили в столицу.

В появившемся в Сети видео она жалуется на то, что сотни людей держат в «бесчеловечных условиях» в «крохотном зале ожидания», где «сесть негде». Не понравилось ей и то, что им не дают воду, не дают пищу. По словам женщины, авиакомпания никакой информации не сообщает, а когда это все закончится она не знает.

Дата публикации 12:33, 17.06.26 Количество просмотров 2 Самолеты не могут долететь – в аэропортах РФ начался настоящий хаос

Напомним, в аэропортах России из-за дефицита топлива ограничили заправку самолетов. Лимиты уже действуют в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Так, например, аэропорт Махачкалы установил ограничения: 8 тонн горючего для рейсов в Дубай, 3,5 тонны в Минск и 4 тонны в Ташкент.

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