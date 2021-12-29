"Нас обходят стороной": президент Эстонии резко высказался о переговорах Байдена и Путина

"Нас обходят стороной": президент Эстонии резко высказался о переговорах Байдена и Путина

Президент Эстонии обеспокоен, что разговоры между Россией и США ведуться, а о чем именно — неизвестно.

Беседа американского президента Джо Байдена с Владимиром Путиным встревожила некоторые государства, в частности, Эстонию.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR.

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"Да, эта беседа действительно многих встревожила. Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, восточного крыла ЕС, – и другие страны тоже", — заявил он.

По словам Кариса, не только Эстония "ощутила себя задетой", но и, например, Канада и другие государства. Президент Эстонии обеспокоен, что разговоры между Россией и США ведуться, а о чем именно — неизвестно.

Напомним, что 7 декабря президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Вскоре стало известно, о чем договорились президенты и чего ждать Украине.

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