"Нас послали на**й!": пленный срочник из Курской области рассказал, что пережил на войне (видео)

В плен ВСУ попал очередной российский срочник. Солдату 488-го мотострелкового полка ВС РФ Владиславу Кичкову всего 21 год. Он уже успел "отдать долг родине", совершающей геноцид украинского народа, и попасть в плен в Курской области. Говорит, что его без военной подготовки отправили "умирать, как собаку", и жалуется, что хочет домой.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Оккупант, попавший в плен на Курщине, рассказал о войне

"Нас на**й бросили, у нас не было никакой поддержки, ничего вообще"

Добавляет, что некий генерал Лапин бросает таких же срочников в бой, чтобы они там "умирали как собаки", попадали в плен.

"Ему по**й на это, ему по**й и на нас, и будет дальше по**й"

Он призвал всех не идти на войну. Просит маму устраивать общественный резонанс.

"Ты не представляешь, мама, как я хочу домой!"

Утверждает, что никакой военной подготовки не было. Он не хочет, чтобы такое еще с кем-то произошло.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.

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