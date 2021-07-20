"Нас там нет": Кулеба сравнил действия РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины

"Нас там нет": Кулеба сравнил действия РФ на оккупированных территориях Грузии и Украины

Глава МИД посетил разграничительную линию между Грузией и оккупированной территорией Абхазии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация имеет одинаковый сценарий действий на оккупированных территориях и в Грузии, и в Украине.

Такое мнение он высказал в своем видеообращений в Facebook.

По словам главы министерства, к таким мыслям он пришел после своего визита на разграничительную линию между Грузией и оккупированной территорией Абхазии.

"Еще раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", попытки ввести своих миротворцев — в грузинском случае это удалось. Затем начинается паспортизация, русификация и бордиризация: укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией. Все это мы хорошо знаем на нашем примере", — сказал Кулеба.

Он убежден, что "у русских работает одна и та же схема", а потому и "противодействовать российским намерениям нужно вместе".

Напомним, в сентябре 2008 года Россия признала независимость Абхазии. Впоследствии там создали российские военные базы. Они, по "договору" между оккупантами и Кремлем, будут там размещены 49 лет.

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