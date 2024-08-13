"Нас за что?": полька ответила подруге-россиянке, почему Украина проводит операцию в Курской области

Полька, проживающая в Москве, позвонила своей подруге из Курска и ответила на нытье россиян, почему украинцы начали операцию в Курской области. Ее поразила циничность граждан страны-агрессора.

Об этом пишет польское издание onet.pl

По данным издания, их собеседница является полькой, которая живет в Москве и имеет подругу в Курске. Когда началось наступление Украины в Курской области, она позвонила знакомой. Однако россиянка сначала расплакалась и бросила трубку.

На следующий день она ответила, что "была шокирована от того, что произошло". Россиянка пожаловалась, что "не понимает, за что им это все".

"По ее мнению, россияне ни в чем не виноваты", - говорит собеседница польского издания и цитирует слова своей подруги: "Мы жили мирно, занимались своими делами, на Украину и на спецоперацию (войну России против Украины - ред.) нам было плевать. Мы не заслужили, чтобы нас убивали украинские солдаты и разрушали наши дома. Если Путин их обидел, пусть атакуют Кремль".

Россиянка также заявила, что занимается гуманитарной помощью и начала кричать, что ее брат хочет добровольно пойти убивать украинцев.

"Как рассказала моя знакомая, одни жители Курска и Курской области обвиняют украинцев, другие - власть, которая "бросила их на растерзание украинцам, чтобы те позаботились о них. Некоторые шутят, что, возможно, сейчас действительно было бы лучше, если бы Курская область была присоединена к Украине. Может, тогда бы люди начали жить лучше.... Другие говорят, что Россия должна победить и Украина должна исчезнуть с лица земли как государство, стать частью России. А некоторые просто не понимают, почему российские военные до сих пор не выгнали врага из Курской области", - рассказала полька.

Однако иностранка не смолчала на истерику россиянки и объяснила причины наступления на Курщину: "Потому что вы "мирно жили", когда российские солдаты убивали людей в Харькове, Буче, Ирпене, когда они разрушили Мариуполь, когда они обстреливали Киев, Львов, Одессу".

Напомним, какие территории в Курской области контролируют ВСУ и чего ждать от Путина.

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