"Нас заставили спать в машине": туристы рассказали, как популярная сеть гостиниц "наказывает" гостей

Отель выгнал семью из-за отсутствия физической карты

Семья с маленьким ребенком, оказалась в крайне неприятной ситуации после того, как новая гостиница сети Marriott в США якобы отказала им в заселении из-за отсутствия физической кредитной карты. По словам главы семьи, им пришлось провести ночь в своей машине, несмотря на подтвержденное бронирование.

Об этом идет речь в материале New York Post со ссылкой на рассказ пострадавших гостей.

В частности, гости одной из новых гостиниц сети заявили, что администраторы не признали их бронирование, поскольку мужчина — глава семьи — потерял свою пластиковую кредитную карту. При этом он пытался воспользоваться функцией «цифровой регистрации», которую сам Marriott активно рекламирует как удобный способ обойти стойку регистрации.

«Мой маленький ребенок и жена спали в нашей машине жаркой ночью в Лас-Вегасе, пока я неоднократно пытался добиться помощи по всем официальным каналам», — возмутился гость.

Цифровая регистрация обернулась ужасом

Ситуация усугубилась тем, что, по словам мужчины, руководство гостиницы не проявило сочувствия. Генеральный менеджер направил сообщение, в котором объяснил, что их политика требует обязательного предъявления физической карты для чипирования.

Представители сети в ответ на жалобу туристов подтвердили, что администрация гостиницы действовала в рамках своих правил, хотя признали «несоответствие между рекламируемыми удобствами и операционной практикой». Компания сообщила, что «наблюдения гостя были переданы внутренним командам для дальнейшего анализа», но не предложила ни одного решения.

Обман или недобросовестная практика?

Пострадавший гость резко отреагировал на ответ корпорации, обвинив Marriott в недобросовестной торговой практике.

«Когда компания продолжает продвигать определенную функцию как стимул к покупке, зная, что она не будет предоставлена, вопрос перестает быть вопросом внутренней политики и становится вопросом обманной торговой практики», — заявил он.

Он предложил Marriott либо убрать рекламу «цифровой регистрации», либо четко указать, что физическая карточка все равно нужна для заселения, чтобы избежать подобных инцидентов и оградить себя от возможных исков.

Этот случай — не единственный пример растущего недовольства клиентов в индустрии гостеприимства, отмечает издание. Другие путешественники сообщают о неожиданных запросах на чаевые на сайтах бронирования и даже о прямых просьбах о денежных «благодарностях» прямо во время заселения в отель.

