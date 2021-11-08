NASA планирует вернуть на Землю четырех астронавтов: из-за проблем с туалетом они будут лететь в подгузниках

NASA планирует вернуть на Землю четырех астронавтов: из-за проблем с туалетом они будут лететь в подгузниках

Проблему с туалетом в капсуле "Crew Dragon" заметили еще в сентябре, однако до сих пор его не починили.

Космонавты в подгузниках. NASA планирует вернуть на Землю четырех астронавтов. Из-за неисправного туалета в космическом корабле им придется лететь... в подгузниках.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 ноября.



От Международной космической станции до Земли – 20 часов лета. Так что без страховки не обойтись. Проблему с туалетом в капсуле "Crew Dragon" компании SpaceX Илона Маска заметили еще в сентябре, однако до сих пор его не починили. Экипаж отправится на Землю сегодня вечером, если будет разрешать погода во Флориде — вылет уже несколько раз переносили.

Космонавты провели на орбите шесть месяцев и пока им взамен никого не будут отправлять. На МКС останутся трое астронавтов – двое россиян и американец.

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