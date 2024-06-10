В NASA хотят вернуть образцы пород с Марса: что решили

Агентство привлекло семь частных компаний к миссии по ускоренному возвращению образцов с Марса.

В NASA хотят вернуть образцы пород с Марса. Американское космическое ведомство объявило о сотрудничестве с семью частными компаниями в рамках миссии по возвращению образцов марсианских пород на Землю. На такой шаг NASA пошло после того, как в апреле 2024 было признано, что текущий график миссии Mars Sample Return сорван, а оптимистичные прогнозы отодвинули возврат образцов на 2040-е годы.

Такое развитие событий заставило NASA обратиться в частный сектор в поисках инновационных решений, чтобы преодолеть финансовые и технологические проблемы миссии.

Пытаясь возобновить миссию MSR, NASA предлагает контракты с фиксированной ценой до 1,5 миллиона долларов на 90-дневные исследования. Эти исследования будут изучать новые подходы к возвращению марсианских образцов на Землю раньше ожидаемого срока.

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Кроме семи частных компаний, инициатива включает Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и Лабораторию прикладной физики Джона Гопкинса, а потенциальным десятым партнером, как предполагают, станет Европейское космическое агентство (ESA).

"Возвращение образцов с Марса будет одной из самых сложных миссий NASA, и очень важно, чтобы мы выполнили ее быстрее, с меньшим риском и меньшими затратами", – подчеркнул администратор NASA Билл Нельсон.

Администратор NASA также добавил, что поддерживает видение избранных компаний, центров и представляющих их партнеров, поскольку ведомство ищет свежие и инновационные идеи для "раскрытия больших космических тайн Красной планеты".

Вот семь компаний, участвующих в этом проекте :

Lockheed Martin,

SpaceX,

Aerojet Rocketdyne,

Blue Origin,

Quantum Space,

Northrop Grumman,

Whittinghill Aerospace.

Каждая из этих компаний внесет свой вклад в разные аспекты миссии.

Ожидается, что SpaceX будет использовать свой космический корабль Starship, предназначенный для возвращения больших полезных грузов на Землю.

Компания Aerojet Rocketdyne, известная своей технологией ракетных двигателей, сосредоточится на разработке жидкостного ракетного двигателя для аппарата для восхождения на Марс.

Blue Origin предложила адаптировать свои технологии с лунной миссии Artemis для возвращения образцов на Марс.

Northrop Grumman будет работать над силовой установкой для спускового модуля.

Whittinghill Aerospace разработает одноступенчатую ракету для подъема образцов на орбиту Марса.

Lockheed Martin предлагает ряд решений для различных аспектов миссии.

Quantum Space еще не раскрыла свои конкретные планы.

Миссия по исследованию Марса продолжается

В настоящее время марсоход NASA Perseverance, приземлившийся на Красной планете в 2021 году, тщательно собирает образцы. На сегодняшний день он заполнил 24 из 40 пробирок, причем каждый образец берется в двух экземплярах – одна пробирка остается на поверхности Марса, а другая хранится внутри марсохода.

Первоначальный план извлечения образцов предусматривал либо забор их непосредственно из Perseverance, либо использование мини-марсоходов или вертолетов для сбора образцов с поверхности и транспортировки их к подъемному модулю.

Однако после того, как Китай объявил о своей миссии по возвращению марсианских образцов к 2030-м годам, NASA сталкивается с усиленным давлением, чтобы ускорить свои усилия.

Напомним, ранее Пентагон объявил о создании новой группы по расследованию сообщений о присутствии НЛО.

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