Население Китая рекордно сокращается: потрясающие прогнозы экспертов

Население Китая в 2023 году сокращалось второй год подряд из-за рекордно низкого уровня рождаемости и смерти от коронавируса. По данным Национального бюро статистики, общее количество жителей страны сократилось на 2,08 миллиона человек — до 1,409 миллиарда.

Это значительно превышает сокращение населения на 850 тысяч человек в 2022 году, которое стало первым с 1961 года во время Великого голода эпохи Мао Цзэдуна.

В начале прошлого года Китай пережил драматический общенациональный всплеск коронавируса после трех лет жесткого скрининга и карантинных мер, благодаря которым вирус удавалось сдерживать, пока власти внезапно не отменили ограничения в декабре 2022 года.

Общее число смертей в прошлом году выросло на 6,6% до 11,1 миллиона, при этом уровень смертности достиг наивысшего уровня с 1974 года во время Культурной революции.

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Количество новых рождений упало на 5,7% до 9,02 миллиона, а коэффициент рождаемости составил рекордно низкие 6,39 рождений на 1000 человек по сравнению с 6,77 рождений в 2022 году.

Рождаемость в стране резко снижалась в течение десятилетий в результате политики "одного ребенка", внедрявшейся с 1980 по 2015 год, и быстрой урбанизации в этот период. Как и во время предыдущих экономических бумов в Японии и Южной Корее, значительная часть населения переехала из сельских хозяйств Китая в города, где рождение детей стоит дороже.

В 2022 году уровень рождаемости в Японии составил 6,3 на 1000 человек, тогда как в Южной Корее – 4,9.

"Как мы неоднократно наблюдали на примере других стран с низкой рождаемостью, снижение рождаемости часто очень тяжело повернуть назад", — отмечает демограф Мичиганского университета Чжоу Юнь.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в прошлом году Индия опередила Китай как наиболее густонаселенная страна мира, что повлекло за собой новые дебаты относительно целесообразности переноса некоторых китайских цепей поставок на другие рынки, особенно на фоне роста геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Население Китая в возрасте 60 лет и старше достигло 296,97 миллионов человек в 2023 году, что составляет около 21,1% от общего количества.

В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют, что население Китая сократится на 109 миллионов к 2050 году, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году.

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