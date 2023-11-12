"Население увеличится как по движению волшебной палочки": патриарх Кирилл выступил с инициативой

Глава Русской православной церкви и пособник Путина патриарх Кирилл призвал принять в РФ федеральный закон о наказании за "склонение" женщин к аборту.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Патриарх усомнился, что врачи рекомендуют прерывать беременность, руководствуясь исключительно медицинскими показаниями. По его мнению, иногда это происходит "по коммерческим причинам", что является преступлением.

Кирилл также подчеркнул, что всероссийский запрет "склонения" к абортам особенно актуален в условиях нынешнего демографического кризиса в РФ.

“Мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевиден, все признают: и политики, и социологи... А население увеличится просто по движению волшебной палочки, если мы эту проблему решим — научимся отговаривать женщин от совершения абортов. Сразу статистика пойдет вверх”, — заявил патриарх.

Ранее штрафы за склонение женщин к прерыванию беременности ввели два российских региона. В Мордовии физлицам за такое нарушение придется заплатить 5 – 10 тысяч рублей ($40-80), а в Тверской области – 3-5 тысяч рублей ($25-40). Максимальная сумма штрафа для юридических лиц – 200 тысяч рублей ($1 600) в обоих регионах.

Напомним, двойным ударом для российской демографии является то, что российские мужчины в "первичном детородном возрасте" умирают на войне в Украине или убегают от мобилизации за границу.

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