Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Наш ответ Маску и расстрел "мобиков" в России: главные новости ночи 16 октября

Дата публикации
Просмотры
11
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Наш ответ Маску и расстрел "мобиков" в России: главные новости ночи 16 октября

Фото: скриншот с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 16 октября:

  • Михаил Подоляк похвалил Маска за то, что он наконец-то выбрал правильную сторону, и вспомнил при этом персонажей "Звездных войн". Читать дальше –>
  • Основатель SpaceX решил отказаться от идеи прекращения финансирования Starlink в Украине. Читать дальше –>
  • В Белгородской области РФ трое военных открыли стрельбу в воинской части. Читать дальше –>
  • Внешнеполитическое ведомство КНР мотивировало призыв покинуть Украину "серьезной ситуацией в безопасности". Читать дальше –>
  • В иранской тюрьме Эвин, где содержатся протестующие, произошел большой пожар и были слышны звуки выстрелов. Читать дальше –>

Читайте также:

 

Похожие темы:

Следующая публикация