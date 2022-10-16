Наш ответ Маску и расстрел "мобиков" в России: главные новости ночи 16 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 16 октября:
- Михаил Подоляк похвалил Маска за то, что он наконец-то выбрал правильную сторону, и вспомнил при этом персонажей "Звездных войн". Читать дальше –>
- Основатель SpaceX решил отказаться от идеи прекращения финансирования Starlink в Украине. Читать дальше –>
- В Белгородской области РФ трое военных открыли стрельбу в воинской части. Читать дальше –>
- Внешнеполитическое ведомство КНР мотивировало призыв покинуть Украину "серьезной ситуацией в безопасности". Читать дальше –>
- В иранской тюрьме Эвин, где содержатся протестующие, произошел большой пожар и были слышны звуки выстрелов. Читать дальше –>
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