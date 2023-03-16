"Наша безопасность выиграет": в правительстве Польши заявили о важности предоставления Украине МиГ-29

Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 укрепит безопасность Польши. Ведь это поможет удержать Россию как можно дальше от границы.

Об этом сообщает PAP.

По словам политика, безопасность его страны не пострадает от передачи истребителей Украине. Более того — она только выиграет.

"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт вдали от наших границ", – пояснил Мюллер.

Спикер говорит, что Польша укрепляет свою оборону из-за заключения дальнейших контрактов на оснащение армии. В частности, Варшава получает компенсацию от Европейского союза за оборудование, которое передается Украине.

"Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша", – отметил Мюллер.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях заявил, что Украина в ближайшие недели может получить от его страны истребители Миг-29. Речь идет о следующих 4-6 неделях. В настоящее время в Польше 28 таких самолетов.

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