Наша планета приближается к переломному климатическому моменту – Гутерреш

Земля близится к переломному климатическому моменту. Об этом во время климатического саммита COP27 в Египте заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

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"Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура растет. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане к "климатическому аду", и нога давит на педаль газа", — заявил Гутерреш.

По его словам, климат – это центральная проблема нашего века. Он призвал мир договориться о "соглашении климатической солидарности".

"Деятельность человека является причиной проблем климата. Человеческие действия должны быть и решением. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозвращения. Чтобы избежать страшной судьбы, все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас – в этом десятилетии", – подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Напомним, что украинский президент выразил уверенность, что Устав ООН будет работать для поддержания мира и международного правопорядка.

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