"Наша позиция четкая": в Китае прокомментировали объявление частичной мобилизации в России

В министерстве иностранных дел КНР отреагировали на оглашение частичной мобилизации в России, которую диктатор Путин объявил с 21 сентября.

В Китае снова призвали Украину и Россию найти способ мирного урегулирования войны, то есть призвали к переговорам.

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишут Reuters и Sky News.

Китайский МИД призвал все стороны к диалогу и консультациям, а также поиске способа мирно решить проблемы безопасности.

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"Позиция Китая в отношении Украины является последовательной и четкой", — сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора с экстренного обращения, читайте здесь.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы с незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

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