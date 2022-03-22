"Наша позиция прозвучит крепко": Зеленский рассказал о переговорах перед важными саммитами в Европе

"Наша позиция прозвучит крепко": Зеленский рассказал о переговорах перед важными саммитами в Европе

Украинский президент скоординировал позицию с лидерами Франции и Нидерландов.

В понедельник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил во время обращения к украинцам.

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По словам Зеленского, во время разговоров с лидерами государств ЕС он скоординировал позиции Украины в преддверии важных саммит в Европе. Зеленский напомнил, что 24 марта состоятся встречи Большой семерки, лидеров государств НАТО и Евросоюза.

"Наша позиция точно прозвучит и прозвучит, поверьте мне, крепко", — заверил президент.

Напомним, Польша на следующем саммите ЕС официально предложит новый пакет санкций против РФ, которая подло напала на Украину и варварски уничтожает инфраструктуру, расширившую их до уровня "торговой блокады" как морем, так и сушей.

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