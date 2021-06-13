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Нашел человеческие черепа во время прогулки: поляк наткнулся на останки возле бывшего концлагеря Аушвиц

Нашел человеческие черепа во время прогулки: поляк наткнулся на останки возле бывшего концлагеря Аушвиц

Associated Press

Мужчина нашел останки не менее 12 человек.

В польском городе Освенцим нашли место массового захоронения недалеко бывшего нацистского концлагеря Аушвиц. Правоохранители расследуют, кому они принадлежат и связаны с лагерем смерти.

Об этом пишет AP.

Местный житель Войцех во время прогулки заметил 12 человеческих черепов и множество костей на берегу реки Сола, которая проходит через Освенцим. Это открытие произошло, когда уровень воды в реке был низким.

Как пишет Onet, сначала человек обратился не в полицию, а в польских ютуберив с канала History Hiking. Они в своих видео рассказывают о находках времен Второй мировой войны. Блогеры осмотрели территорию и сняли видео с места, где нашли останки. Затем они позвонили в полицию.

Аушвиц был одним из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший от конца мая 1940 до января 1945 на юге Польши, около города Освенцим. По меньшей мере 1,1 миллиона человек были убиты в концлагере, большинство из которых были евреями.