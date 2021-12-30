Нашел семью по собственному рисунку по памяти: история мужчины, которого похитили 33 года назад

Мужчина по памяти нарисовал карту родной деревни и обнародовал рисунок в Сети с просьбой помочь найти похожую местность.

37-летнему китайцу Ли Цзиньвэй удалось по собственному рисунку по памяти отыскать свою родную деревню и биологическую мать после 33 лет разлуки. Мужчину еще мальчиком похитили, вывезли за 2 тыс км от родного дома и продали другой семье.

Об этом случае пишет South China Morning Post.

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Ли Цзиньвэй родился в провинции Юньнань на юге Китая и прожил там до 4 лет. Однажды сосед семьи игрушкой заманил маленького Цзиньвэй и вывез в 2 тыс км от родного села в провинцию Хэнань. Ребенка продали другой семье, которая его и вырастила.

Мужчина рассказывает, что мальчиком он постоянно вспоминал, как выглядят его родные родители и двор дома, где он рос. Мужчина говорит, что в школе, когда он читал истории о семейных встречах, ему было очень тяжело и больно от этого.

Позже парень повзрослел, пошел на работу, сам женился и стал отцом. Несмотря на это, он не мог забыть родной край. Как вспоминает сам Ли Цзиньвэй, разыскать семью его вдохновили истории об успешном воссоединении родителей и похищенных детей в Китае.

"Я понял, что не могу больше ждать, потому что мои родители старели. Я боялся, что они могли уже умереть", – рассказал Ли.

Таким образом,, мужчина по памяти нарисовал карту родной деревни и обнародовал рисунок в Сети с просьбой помочь найти похожую местность. К поискам мужчина привлек и полицию, а кровь сдал для возможного ДНК-теста.

Несмотря на то, что Ли не помнит, какое имя у него было при рождении, свою родную деревню со всеми домами и даже бочками для риса он смог подробно нарисовать прямо от руки.

Впоследствии оказалось, что на рисунке был изображен горный поселок Чжаотун, близи провинции Юньнань. С помощью ДНК-теста удалось разыскать родную мать мужчины. Его отца к тому моменту уже не стало. Встреча похищенного Ли Цзиньвэя и его матери состоится уже 1 января.

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