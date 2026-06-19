Нашествие айсбергов: исследователи выяснили, как таяние ледников меняет жизнь в океанах

Айсберги вызывают хаос в океанах / © Reuters

Реклама

Из-за глобального потепления количество айсбергов , которые откалываются от ледников Гренландии и массово мигрируют в Мировой океан, стремительно увеличивается. Ученые тщательно проанализировали данные за последние 40 лет и выяснили, что с 2000 года поток айсбергов через пролив Фрама стремительно вырос в четыре раза.

Об ошеломительных последствиях климатического кризиса пишет Futurism со ссылкой на исследования ученых из Технического университета Дании.

Это беспрецедентное нашествие ледяных гор создает серьезную угрозу для современного судоходства и коренным образом трансформирует хрупкие экосистемы на самом дне моря.

Реклама

Таяние ледников и угроза для кораблей

Стремительное глобальное потепление одновременно дестабилизирует ледники на северо-востоке Гренландии и разрушает защитный слой морского льда. Именно это двойное таяние расчищает путь для огромных ледяных гор, которые теперь беспрепятственно выходят в открытые воды и подвергают опасности все транзитные корабли.

"Новое исследование показывает, что последствия не ограничиваются повышением уровня моря, а оказывают непосредственное влияние на глубоководные экосистемы вдали от ледников", — заявил соавтор исследования Шфакат Аббас Хан.

Профессор добавил, что масштабные измерения и спутниковые наблюдения убедительно подтверждают критическую потерю стабильности гренландскими ледниками за последние десятилетия.

Неожиданное влияние на океаническое дно

Во время своего путешествия по океану гигантские ледяные глыбы постепенно тают и сбрасывают на ранее чистое морское дно тонны накопленных камней и грязи. Подводные съемки на глубине более 2400 метров зафиксировали, что эти сброшенные камни неожиданно становятся надежным фундаментом для зарождения совершенно новых биологических поселений.

Реклама

"Губки, анемоны и другие животные, предпочитающие твердые субстраты, могут оседать там, и в результате биоразнообразие в глубоком море только растет", — пояснила исследователь Кирстин Майер-Кайзер.

Она подчеркнула, что сейчас вместо единичных камешков ученые находят их массовые скопления, где каждый новый камень превращается в постоянную среду обитания для морских жителей.

Климатические вызовы будущего

Это беспрецедентное исследование наглядно демонстрирует, насколько глубоко наземные процессы связаны с самыми отдаленными и темными уголками Мирового океана. Эксперты отмечают критическую необходимость дальнейшего изучения этих неочевидных взаимосвязей для правильного прогнозирования разрушительных последствий изменения климата.

"Арктика реагирует на глобальное потепление гораздо быстрее, чем большинство других мест на Земле", — резюмировал профессор Шфакат Аббас Хан.

Реклама

Он абсолютно уверен, что понимание взаимодействия между ледяными щитами и экосистемами жизненно необходимо для будущего управления климатическими рисками.

Напомним, ученые ошеломили открытием о влиянии микробов на Мировой океан . Американские ученые выяснили, какой именно невидимый процесс внутри морских рыб помогает регулировать глобальный климат и химический состав всего Мирового океана.

Новости партнеров