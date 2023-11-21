Нашествие "беженцев" из России: посол Украины рассказал, куда переехали агенты ГРУ во время войны

Юрий Клименко рассказал о большом наплыве россиян в Аргентину с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Во время полномасштабной войны Украины с РФ около 35 тысяч российских граждан, в том числе представители спецслужб, переехали в Аргентину.

Об этом заявил посол Украины в Аргентине Юрий Клименко в комментарии "Голосу Америки".

По словам посла, около 10 тысяч так называемых "беженцев" из РФ — это женщины, которые хотят рожать детей в Аргентине для того, чтобы потом родители также могли получить гражданство этой страны.

Он отметил, чтобы стать беженцом в Аргентине, то есть получить этот статус нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие причины, почему человек пытается получить статус беженца. Так что далеко не каждый из вновь прибывших россиян получает этот статус.

"Если взглянуть на последние статистические данные, то с середины 2022 года в Аргентину прибыло около 35 тысяч россиян. Это довольно большой показатель", — добавил посол.

Как относятся к россиянам граждане Аргентины

Юрий Клименко отметил, что к россиянам в Аргентине местные жители относятся сдержанно и с настороженностью.

"Большинство россиян так или иначе ассоциируются со страной-агрессоркой. Конечно же, есть категория аргентинцев, которые с определенным сочувствием относятся к некоторым россиянам, которые, как они считают, были вынуждены бежать от преследований кремлевского режима", — рассказал Юрий Клименко.

О представителях российских спецслужб

Среди прибывших 35 тысяч россиян Клименко уверен, что есть представители российских спецслужб, которые пытаются лучше закрепиться на аргентинской территории и укрепить свои позиции в Латинской Америке.

Он отметил, что большинство из российских граждан в Аргентине достаточно финансово обеспечены. Они не работают, живут в достаточно комфортных условиях, преимущественно не владеют испанским языком.

По словам посла, прибывшие россияне каких-то льгот для себя не имеют. Однако они пользуются возможностями, которые могут получить от аргентинской системы.

"Например, я вспоминал о женщинах, которые приезжают сюда рожать. Они могут воспользоваться определенными возможностями аргентинской системы здравоохранения. И такое количество людей, нуждающихся в медицинском обслуживании, становится достаточно высоким. Стало очевидным уже определенная нагрузка на аргентинскую систему здравоохранения", — рассказал Юрий Клименко.

Подрабатывают документы

Большинство россиян на определенном этапе обращается с запросом о разрешении на жительство.

"Участились случаи, когда при предоставлении запроса на продление пребывания в Аргентине представители России предоставляют поддельные документы. И это, конечно, влияет на принятие решений по продлению их пребывания в Аргентине".

О русском великодержавном шовинизме

Посол Украины в Аргентине отметил одну характерную черту россиян, которая заметна.

"Это русский великодержавный шовинизм, который прослеживается в их поведении и здесь. И этот великодержавный шовинизм не так здесь касается украинцев... Здесь он имеет другие проявления. Это касается отношения к представителям Латинской Америки, прежде всего рядовым аргентинцам. То есть это такое превосходство в отношении местного населения", — объяснил посол Украины в Аргентине.

Напомним, на днях в Аргентине избрали нового президента. Политик неоднократно высказывался в поддержку Украины и осуждал Путина. В то же время, либертарианец Хавьер Милей симпатизирует бывшему президенту США Дональду Трампу. Что известно о фигуре нового главы Аргентины, читайте в материале ТСН.ua.

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