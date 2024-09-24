Нашествие гигантских улиток-убийц размером с крыс держит город в страхе: что известно

Части американского города Флорида все еще находятся в состоянии повышенной готовности спустя два года после того, как были обнаружены улитки-убийцы размером с крысу.

Об этом сообщает Daily Star.

Африканские сухопутные улитки могут переносить опасного паразита – легочных червей, что приводит к менингиту у людей. Они вторглись во Флориду в 2022 году, что повлекло за собой суровый карантин.

Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды (FDACS) забил тревогу из-за присутствия вредителей в Нью-Порт-Ричи, округ Паско, и уже на следующий день эта территория оказалась под карантином.

Жителям запретили вывозить из зоны поражения любые растения, почву, мусор, дворовые отходы, компост или строительные материалы.

Сегодня три района все еще находятся на карантине, в том числе округа Бровард, Ли и Паско.

"Гигантская африканская сухопутная улитка является одной из самых вредных улиток в мире и потребляет по меньшей мере 500 различных видов растений", — предупреждает FDACS.

Сообщается, что инвазивные улитки могут нанести ущерб местному сельскому хозяйству и природной среде обитания, представляя значительную угрозу для тропических и субтропических экосистем.

Гигантскую африканскую сухопутную улитку уже дважды уничтожали во Флориде. Впервые она была обнаружена в 1969 году, а уничтожена в 1975 году. По данным FDACS, последнее уничтожение этого вредителя произошло в 2021 году после того, как он был обнаружен в 2011 году в округе Майами-Дейд.

Улитки быстро размножаются, потенциально откладывая до 1200 яиц в год, и при отсутствии природных хищников они составляют огромную проблему для искоренения.

Они могут жить до девяти лет, вырастая до 20 сантиметров, что примерно равно размеру ладони взрослого человека. Министерство сельского хозяйства США использует пестицид, известный как металльдегид, чтобы обуздать инвазию.

Карантинный метод преследует цель остановить распространение улиток на новые территории. FCACS пришлось получить ордера на доступ в некоторые дома, владельцы которых отказались разрешить им использовать химические препараты.

Напомним, тем временем Германию атакуют насекомые-чужаки, которые перегрызают кабели и уничтожают заборы. Несмотря на свои небольшие размеры – от 2 до 3 мм в длину – эти насекомые стали большой проблемой для местных жителей.

Читайте также: