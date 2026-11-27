Тадж-Махал страдает от нашествия обезьян / © Фото из открытых источников

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В знаменитом мавзолее Тадж-Махал в индийском городе Агра снова обострилась проблема с обезьянами. Большие стаи животных свободно передвигаются по территории архитектурного комплекса, в частности у входов, которыми пользуются тысячи посетителей.

Об этом пишет NDTV.

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Сколько обезьян собралось возле Тадж-Махала

Видеозаписи с большими группами макак распространяются в социальных сетях. Животных заметили у восточных, западных и Королевских ворот достопримечательности. На кадрах они передвигаются по территории комплекса и собираются большими стаями.

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Индийское издание Jansatta оценивает их количество примерно в 500. Однако это не официальная статистика. The Independent уточняет, что власти не обнародовали подтвержденный подсчет, а сообщения о сотнях животных распространяются преимущественно вместе с видео в соцсетях.

По данным СМИ, макак раньше замечали даже в фонтанах Тадж-Махала: животные прыгали в воду, плескались и гонялись одно за другим.

Беспокойство посетителей связано не только с большим количеством животных. С конца июля макаки покусали не менее семи туристов. Двое иностранных посетителей госпитализировали в сентябре.

Один из пострадавших — 83-летний турист из Бразилии, другой приехал из Западной Бенгалии.

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Почему власти не могут справиться с макаками

Местные службы неоднократно заявляли о намерениях отлавливать обезьян или отгонять их от памятки. Однако проблема остается нерешенной.

Одной из причин называют отсутствие должной координации между ведомствами, отвечающими за территорию комплекса и контроль за популяцией животных. Поэтому меры по ограничению присутствия макак не дают длительного результата.

Тадж-Махал является одним из самых известных достопримечательностей Индии, поэтому ситуация вызывает беспокойство не только из-за возможных травм посетителей, но и из-за репутации исторического комплекса. Туристам следует держаться подальше от обезьян, не демонстрировать им еду и не пытаться самостоятельно прогонять животных.

Обезьяны уже нападали на людей — последние новости

В феврале 2022 года в индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: дикие обезьяны напали на пятилетнюю девочку, игравшую у реки недалеко от города Барели. Ребенка тяжело покусали, а впоследствии он умер от потери крови.

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В июле 2023 г. внимание привлекла ситуация в Непале, где укусы обезьян стали серьезной проблемой для местных жителей. Одно из животных посещало местные магазины, пило алкоголь вместе с людьми и после этого становилось агрессивным, кусая, в частности, детей.

А в августе того же года необычный случай произошел на Хмельнитчине. Из домашнего вольера сбежала зеленая обезьяна по имени Гарик, которая несколько дней бродила по селу и даже укусила 14-летнюю девушку. Полиции пришлось организовать поиски поймать животное.

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