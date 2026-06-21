Нашествие опасных змей зафиксировали сразу в нескольких районах: что известно

Гадюка / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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Власти чешского города Адамов предупредили людей о нашествии змей. Змей стали часто видеть в парках и на дорожках между домами, поэтому горожан просят быть очень осторожными на прогулках.

Об этом пишет Сzechia-online.

В Адамове змей обнаружили в лесу между улицами Коменского и Плотни, где часто ходят пешеходы. Власти предупреждают, что гадюки могут появиться где угодно в городе, поэтому советуют быть осторожными в траве и лесных зонах.

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Ранее с подобным предупреждением выступила мэрия соседнего Кунштата, где местные жители даже зафиксировали гнездо змей в дачной туристической зоне Когоутов. Хотя случаев укусов на Бланненщине в последнее время не фиксировали, власти решили предупредить людей заранее.

«Достаточно просто быть осторожным и соблюдать базовые правила. Далеко не все знают, как вести себя в природе, особенно при встрече с змеей, поэтому мы опубликовали на сайте города простые рекомендации», — объяснил мэр Кунштата Зденек Веттер.

Мэр, по профессии ветеринар, также призвал владельцев собак не разрешать животным бегать в высокой траве в зонах риска и внимательно следить за детьми во время отдыха на природе.

Проблема повышенной активности змей наблюдается и в других регионах Чехии. Специалисты предупреждают, что опасность часто возникает из-за безрассудства самих людей. В частности, в городе Крнов мужчина был госпитализирован после того, как пытался сделать селфи со змеей, которую встретил на улице. Еще один случай нападения ядовитой змеи был зафиксирован на Шумаве.

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Власти настойчиво просят граждан избегать контакта с пресмыкающимися, не пытаться их фотографировать вблизи и соблюдать правила безопасности во время пребывания в лесных массивах.

Напомним, высокая трава, лесные тропы и солнечные лужайки могут быть опасны для собак. Специалисты объяснили, почему владельцам следует внимательнее следить за своими любимцами.

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